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  • В ФИФА не уверены в проведении в 2020 году футбольных матчей на уровне национальных сборных команд
15 апреля 2020, среда, 05:55 66
Спорт 2020-04-15T05:55:01+03:00
Українські Новини
В ФИФА не уверены в проведении в 2020 году футбольных матчей на уровне национальных сборных команд

В ФИФА не уверены в проведении в 2020 году футбольных матчей на уровне национальных сборных команд

Павел Твердохлиб
Спорт, Футбол, ФИФА, Пандемия, FiFA, Коронавирус
ФИФА и пандемия коронавируса. Фото: fr24news.com
ФИФА и пандемия коронавируса. Фото: fr24news.com

Пандемия коронавируса полностью сломала весь календарь международных и национальных спортивных состязаний. И перспективы возобновления популярных турниров в ближайшее время становятся все более призрачными. Как информировали Українські Новини, УЕФА приняла беспрецедентные решения о приостановке и переносе всех футбольных турниров на европейском континенте. 17 марта на видеоконференции руководства Союза европейских футбольных ассоциаций с представителями федераций стран-участниц  данной структуры, было принято решение перенести Чемпионат Европы по футболу с лета 2020 года в связи с пандемией коронавируса на 2021.

В то же время, в Федерации футбола Франции не спешили окончательно отменять товарищескую игру с Национальной сборной Украины на протяжении 2020 года. Об этом заявил президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре.

Однако заявление, которое на этой неделе сделал влиятельный топ-чиновник Международной федерации футбола ФИФА Виктор Монтальяни серьезно разочаровали болельщиков самой популяной на планете игры.

Вице-президент ФИФА Монтальяни дал понять, что матчи на уровне национальных сборных могут быть отменены до 2021 года.

"Считаю, нам будет сложно вернуть матчи сборных в 2020 году. Это базируется не только на опасениях, связанных со здоровьем людей в различных точках мира, но также и из-за необходимости совершать международные поездки. Сейчас для нас клубный футбол - это приоритет. Решение насчет сентября еще не принято, но я не слишком уверен в положительном решении данного вопроса, учитывая нынешние тенденции", - сказал Виктор Монтальяни.

По его словам, возвращение болельщиков на заполненные стадионы может зависеть от готовности вакцины против болезни COVID-19, а это может произойти не раньше 2021 года.

Чиновник ФИФА также отметил, что полноценное возобновление футбола в 2020 году может оказаться невозможным в тех частях мира, которые наиболее сильно пострадали от пандемии, включая Европу и Северную Америку.

В то же время, как сообщало агентство, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отложить проведение матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы до последующего уведомления.

Как сообщали Українські Новини, в данное время на континенте приостановлено проведение всех футбольных турниров во всех странах, кроме Беларуси.

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