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  • Красивая Пасха-2020: как легко покрасить яйца луковой шелухой
15 апреля 2020, среда, 07:00 53
Жизнь 2020-04-15T07:00:01+03:00
Українські Новини
Красивая Пасха-2020: как легко покрасить яйца луковой шелухой

Красивая Пасха-2020: как легко покрасить яйца луковой шелухой

Надежда Комендантова
Яйца, покраска, Писанка, Пасха-2020, Крашенки

В Украине началась Страстная неделя, когда активно идет подготовка к наибольшему христианскому празднику в году – Пасхе. Одним из ее символов является окрашенное или расписанное яйцо разнообразными методами. В преддверии светлого праздника Українськi Новини расскажут, как можно легко и экологично покрасить яйца традиционным народным способом. Кроме того, это занятие может стать прекрасным семейным времяпрепровождением на карантине, ведь с данным видом покраски легко справятся даже дети.

Окрашивание яиц с использованием луковой шелухи - самый популярный, натуральный и простой способ окраски пасхальных яиц. Его главное преимущество, помимо простоты - натуральный краситель способен создать цветовую палитру от желтого до темного бордового цвета. А первые весенние листики придадут оригинальный и уникальный рисунок.

Для покраски яиц вам понадобятся: 

  • яйца куриные
  • пучек зелени
  • луковая шелуха
  • растительное масло
  • капроновый чулок

Можно использовать зелень укропа, петрушки, кинзы, или просто причудливые листики травы, которые растут возле дома. 

Сначала выбранные листики нужно промыть и влажными разлодить и расправить на поверхности яйца. После этого его нужно аакуратно поместить в чулок, таким образом, чтобы зелень не сместилась. И после этого каждое яйцо отделяется от другого узлом. 

Готовые чулки с яйцами вложить в кастрюлю с луковой шелухой, залить водой и поставить на огонь. После закипания отварить яйца в течение 7–10 минут. После этого выложить яйца в миску с холодной водой, дать им остыть.

Снять капрон, удалить листья. Для блеска смазать яички салфеткой, смоченной слегка растительным маслом.

Подробно ознакомиться с процессом можно на видео:

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