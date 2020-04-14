Лесные пожары стали главной причиной загрязнения воздуха в период карантина, - эколог

Интенсивные лесные пожары, от которых в первую очередь пострадают аллергики, занимают первое место среди причин загрязнения воздуха в условиях карантина.

Об этом Українським Новинам сообщила эксперт по вопросам экологии, доцент кафедры экологической безопасности и экономики природопользования Полесского национального университета Наталия Бордюг.

"В условиях интенсивных пожаров в лесах, таких как сейчас, уровень загрязнения воздуха очень высокий", - сказала она.

Бордюг отметила, что в таких условиях на второй план выходят загрязнения от транспорта и работы предприятий.

Также она сообщила, что уровень выбросов в Киевской области в атмосферный воздух вырос в первую очередь из-за пожаров, так как в условиях карантина часть предприятий остановили свою работу и уменьшилось количество транспорта на дорогах.

"В обычных условиях первое место среди причин загрязнения воздуха все-таки занимает транспорт", - добавила Бордюг.

Она подчеркнула, что с 1 га горящего леса в воздух выбрасывается около 80-100 тонн дымовых частиц и 10-20 тонн смесей разных газов, которые плохо влияют на окружающую среду и здоровье людей.

Как сообщали Українські Новини, 13 апреля Верховная Рада увеличила штраф с 8,5 тыс. до 153 тыс. гривен за уничтожение или повреждение растительности огнем или другим общеопасным способом.

Также эколог сообщила, что на восстановление природы в Чернобыльской зоне понадобится не менее 20-30 лет.