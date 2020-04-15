Курс НБУ на середу: гривня впала в ціні

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 15 квітня, на 4,95 коп. до 27,0899 UAH/USD, у той час, як курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на вівторок, 14 квітня, 9:30 знизився до 27,3045 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 14 квітня, на 16,18 коп. до 27,0404 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 34,0655 1 долар США 27,0899 1 швейцарський франк 28,1805 10 ієн 2,5248 10 російських рублів 3,6989 1 євро 29,7081

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в понеділок на 22 коп. у вівторок знизився на 21 коп. до 27,20 UAH/USD.

Ранаа повідомлялося про те, що аналітик розповів, чого чекати від гривні в умовах карантину. За його словами, зміцнення гривні носить короткостроковий характер, і підтримано більш високою пропозицією валюти на міжбанку.