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15 квітня 2020, середа, 05:30 19
Фінанси 2020-04-15T09:00:04+03:00
Українські Новини
Курс НБУ на середу: гривня впала в ціні

Курс НБУ на середу: гривня впала в ціні

Елена Новикова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс євро, курс гривні, курс гривні до долара
Курс гривні
Курс гривні

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 15 квітня, на 4,95 коп. до 27,0899 UAH/USD, у той час, як курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на вівторок, 14 квітня, 9:30 знизився до 27,3045 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 14 квітня, на 16,18 коп. до 27,0404 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 34,0655
1 долар США 27,0899
1 швейцарський франк 28,1805
10 ієн 2,5248
10 російських рублів 3,6989
1 євро 29,7081

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в понеділок на 22 коп. у вівторок знизився на 21 коп. до 27,20 UAH/USD.

Ранаа повідомлялося про те, що аналітик розповів, чого чекати від гривні в умовах карантину. За його словами, зміцнення гривні носить короткостроковий характер, і підтримано більш високою пропозицією валюти на міжбанку.

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