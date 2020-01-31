В Минэкономики опубликовали список автомобилей, которые подлежат налогооблажению в 2020

С февраля некоторым владельцам легковых авто начнут приходить платежки от Фискальной службы на налог на автомобиль. В 2020 ставка налога в год составляет 25 000 гривен. А налогообложению подлежат 174 автомобиля. Об этом на странице в Facebook сообщает Государственная налоговая служба Украины.

В 2020 году налогообложению подлежат автомобили, с года выпуска которых прошло не более пяти лет, а также среднерыночная стоимость которых составляет 375 минимальных зарплат (1,7 млн грн). Таким образом, в этом году налогообложению подлежат 174 автомобиля. Среди них такие марки: AstonMartin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Ferrari, Ford, GMC, Lamborghini, LandRover, Lexus, Lincoln, Maserati, Mclaren Mercedes-Benz, Polestar, Porsche , RezvaniBeast, Rolls-Royce, Tesla, Toyota.

Полный список легковых автомобилей, которые подлежат налогообложению транспортным налогом в 2020 году размещен на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Там же есть калькулятор для расчета среднерыночной стоимости легковых автомобилей.

После того, как владелец получил уведомление, оплатить налог необходимо в течении 60 дней.

Как сообщали Українські Новини, украинцы с 2020 года будут платить налог на недвижимость, площадь которой превышает "норму".

Также украинцы с каждым годом платят все больше "налога на роскошь".