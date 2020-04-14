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14 апреля 2020, вторник, 18:56 2511
Кабмин 2020-04-14T18:56:19+03:00
Українські Новини
Кабмин установил, кто будет исполнять полномочия премьер-министра в случае отсутствия Шмыгаля

Кабмин установил, кто будет исполнять полномочия премьер-министра в случае отсутствия Шмыгаля

Елена Новикова
Премьер-министр, Алексей Резников, Вадим Пристайко , МинВОТ, Михаил Федоров, Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль. Фото: Facebook.com/Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль. Фото: Facebook.com/Денис Шмыгаль

Кабинет Министров установил, что в случае отсутствия премьер-министра Дениса Шмыгаля его полномочия исполняет вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Об этом говорится в постановлении №274 от 25 марта, передают Українськi Новини.

"Установить, что в случае отсутствия премьер-министра его полномочия осуществляет вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий", - говорится в постановлении.

Этим постановлением Кабмин определил вопросы, которые находятся в компетенции вице-премьеров.

Документ устанавливает, что в случае отсутствия по уважительным причинам Резникова, его полномочия исполняет вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко, в случае отсутствия Пристайко - его полномочия исполняет вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, в случае отсутствия Федорова его полномочия исполняет Резников.

Как сообщали Українські Новини, Зеленского и Шмыгаля тестировали на коронавирус.

Также Пристайко сменил Кулебу на должности председателя комиссии по координации евроатлантической интеграции.

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