В Бразилии остановили исследования Плаквенила, которым лечат коронавирус в Украине, из-за побочных эффектов

Ученые в Бразилии прекратили часть исследований Плаквенила при коронавирусе COVID-19, который Минздрав Украины включит в программу доступных лекарств, из-за побочных эффектов. У пациентов, которые принимали препарат, возникли проблем с сердечным ритмом, пишет "24 Здоровье". Препарат активно начал продвигать президент США Дональд Трамп. Поэтому во многих странах начали проводиться различные исследования Хлорхин (так называется действующее вещество Плаквенила) в ранних тестах показал, что может сдерживать проникновение вируса в клетки, но только в пробирке. Однако, давно известно, что этот лекарственный препарат, который применяют против малярии, имеет серьезные побочные эффекты, в том числе изменение сердцебиения таким образом, который может привести к внезапной смерти. Бразильское исследование, которое провели в городе Манаус, планировало охватить 440 тяжелобольных пациентов с коронавирусом для тестирования двух доз хлорохина, пишет medRxiv. Но бразильские ученые протестировали его лишь на 81 пациенте. Примерно половина из них получала 450 мг хлорохина дважды в день в течение пяти дней, остальные – по 600 мг два раза в день в течение 10 дней. После трех дней приема у пациентов из второй группы начались сердечные аритмии. На шестой день шесть человек умерли. После этого испытания были остановлены. Врачи утверждают, что пока невозможно понять, насколько безопасным и эффективным оказалось это лечение – не было группы сравнения, которая не получала лечения. Сложность и в том, что все пациенты в исследовании также получали два антибиотика, цефтриаксон и азитромицин. Последний также может иметь побочные эффекты на сердце. Президент Бразилии Жаир Болсонару неоднократно "рекламировал" преимущества хлорохина и азитромицина. В конце прошлого месяца объявил, что военные лаборатории наращивают его производство. Как сообщали Українські Новини, противомалярийный препарат "Плаквенил" завезли в киевские заведения, которые лечат больных коронавирусом. "Плаквенил" содержит действующее вещество гидроксихлорохин, которое Минздрав внес в протокол лечения тяжелых форм COVID-19.