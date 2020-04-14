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  • В Бразилии остановили исследования Плаквенила, которым лечат коронавирус в Украине, из-за побочных эффектов
14 апреля 2020, вторник, 17:55 1265
Медицина 2020-04-14T18:12:21+03:00
Українські Новини
В Бразилии остановили исследования Плаквенила, которым лечат коронавирус в Украине, из-за побочных эффектов

В Бразилии остановили исследования Плаквенила, которым лечат коронавирус в Украине, из-за побочных эффектов

Ярина Вацяк
Исследования, Коронавирус, Covid-19, Плаквенил
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Ученые в Бразилии прекратили часть исследований Плаквенила при коронавирусе COVID-19, который Минздрав Украины включит в программу доступных лекарств, из-за побочных эффектов.

У пациентов, которые принимали препарат, возникли проблем с сердечным ритмом, пишет "24 Здоровье".

Препарат активно начал продвигать президент США Дональд Трамп. Поэтому во многих странах начали проводиться различные исследования

Хлорхин (так называется действующее вещество Плаквенила) в ранних тестах показал, что может сдерживать проникновение вируса в клетки, но только в пробирке. Однако, давно известно, что этот лекарственный препарат, который применяют против малярии, имеет серьезные побочные эффекты, в том числе изменение сердцебиения таким образом, который может привести к внезапной смерти.

Бразильское исследование, которое провели в городе Манаус, планировало охватить 440 тяжелобольных пациентов с коронавирусом для тестирования двух доз хлорохина, пишет medRxiv.

Но бразильские ученые протестировали его лишь на 81 пациенте. Примерно половина из них получала 450 мг хлорохина дважды в день в течение пяти дней, остальные – по 600 мг два раза в день в течение 10 дней.

После трех дней приема у пациентов из второй группы начались сердечные аритмии. На шестой день шесть человек умерли. После этого испытания были остановлены.

Врачи утверждают, что пока невозможно понять, насколько безопасным и эффективным оказалось это лечение – не было группы сравнения, которая не получала лечения.

Сложность и в том, что все пациенты в исследовании также получали два антибиотика, цефтриаксон и азитромицин. Последний также может иметь побочные эффекты на сердце.

Президент Бразилии Жаир Болсонару неоднократно "рекламировал" преимущества хлорохина и азитромицина. В конце прошлого месяца объявил, что военные лаборатории наращивают его производство.

Как сообщали Українські Новини, противомалярийный препарат "Плаквенил" завезли в киевские заведения, которые лечат больных коронавирусом.

"Плаквенил" содержит действующее вещество гидроксихлорохин, которое Минздрав внес в протокол лечения тяжелых форм COVID-19.

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