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  • У Бразилії зупинили дослідження Плаквеніл, яким лікують коронавірус в Україні, через побічні ефекти
14 квітня 2020, вівторок, 17:55 7
Медицина 2020-04-14T19:00:02+03:00
Українські Новини
У Бразилії зупинили дослідження Плаквеніл, яким лікують коронавірус в Україні, через побічні ефекти

У Бразилії зупинили дослідження Плаквеніл, яким лікують коронавірус в Україні, через побічні ефекти

Ярина Вацяк
дослідження вчених, Covid-19, лікування коронавірусу, Плаквеніл
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Вчені в Бразилії припинили частину досліджень Плаквенілу при коронавірусі COVID-19, який МОЗ України включить в програму доступних ліків, через побічні ефекти.

У пацієнтів, які приймали препарат, виникли проблеми з серцевим ритмом, пише "24 Здоров'я".

Препарат активно почав просувати президент США Дональд Трамп. Тому в багатьох країнах почали проводитися різні дослідження

Хлорхін (так називається речовина, Плаквеніл) у попередніх тестах показав, що може стримувати проникнення вірусу в клітини, але тільки в пробірці. Однак, давно відомо, що цей лікарський препарат, який застосовують проти малярії, має серйозні побічні ефекти, у тому числі зміну серцебиття таким чином, який може призвести до раптової смерті.

Бразильське дослідження, яке провели у місті Манаус, планувало охопити 440 тяжкохворих пацієнтів з коронавірусом для тестування двох доз хлорохіну, пише medRxiv.

Але бразильські вчені протестували його лише на 81 пацієнті. Приблизно половина з них отримувала 450 мг хлорохіну двічі на день протягом п'яти днів, решта – по 600 мг два рази на день протягом 10 днів.

Після трьох днів прийому у пацієнтів з другої групи почалися серцеві аритмії. На шостий день шість осіб померли. Після цього випробування були зупинені.

Лікарі стверджують, що поки неможливо зрозуміти, наскільки безпечним і ефективним виявилося це лікування – не було групи порівняння, що не отримувала лікування.

Складність і в тому, що всі пацієнти в дослідженні також отримували два антибіотики, цефтриаксон і азитроміцин. Останній також може мати побічні ефекти на серце.

Президент Бразилії Жаир Болсонару неодноразово "рекламував" переваги хлорохіну і азитроміцину. В кінці минулого місяця оголосив, що військові лабораторії нарощують її виробництво.

Як повідомляли Українські Новини, протималярійний препарат "Плаквеніл" завезли в київські заклади, які лікують хворих коронавірусом.

"Плаквеніл" містить діючу речовину гідроксихлорохін, яку МОЗ вніс в протокол лікування тяжких форм COVID-19.

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