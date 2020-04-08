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08 апреля 2020, среда, 13:35 739
Медицина 2020-04-08T13:36:34+03:00
Українські Новини
Минздрав включит "Плаквенил" в программу доступных лекарств

Минздрав включит "Плаквенил" в программу доступных лекарств

Валерия Драгомирова
Минздрав, Коронавирус, Плаквенил, Волчанка
Плаквенил. Фото: Tabletki.uatabletki.ua
Плаквенил. Фото: Tabletki.uatabletki.ua

Министерство здравоохранения намерено включить препарат "Плаквенил", который используется для лечения системной красной волчанки и действующее вещество которого внесено в протокол лечения коронавирусной инфекции, в программу доступных лекарств.

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українськi Новини.

"Препарат будет включен в программу "Доступные лекарства" и его можно будет приобрети только по электронному рецепту и в определенных аптеках по всей стране", - сказано в нем.

Отмечается, что в стране насчитывается около 14 тыс. больных системной красной волчанкой, которые нуждаются в данном препарате.

Министерство обещает обеспечить для таких людей получение "Плаквенила".

"Минздрав разработал механизм, который позволит избежать недостатка препарата даже при его использовании во время эпидемии коронавируса", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, "Плаквенил" содержит действующее вещество гидроксихлорохин, которое Минздрав внес в протокол лечения тяжелых форм COVID-19.

Данный препарат применяется при лечении ревматоидного артрита, системной красной волчанки и дерматологических заболеваний, причиной появления которых является действие солнечного света.

Согласно инструкции к препарату, побочным действием может быть поражение сетчатки глаза, в том числе необратимое (при превышении рекомендуемой дозировки).

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