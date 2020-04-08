Минздрав включит "Плаквенил" в программу доступных лекарств

Министерство здравоохранения намерено включить препарат "Плаквенил", который используется для лечения системной красной волчанки и действующее вещество которого внесено в протокол лечения коронавирусной инфекции, в программу доступных лекарств.

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українськi Новини.



"Препарат будет включен в программу "Доступные лекарства" и его можно будет приобрети только по электронному рецепту и в определенных аптеках по всей стране", - сказано в нем.



Отмечается, что в стране насчитывается около 14 тыс. больных системной красной волчанкой, которые нуждаются в данном препарате.



Министерство обещает обеспечить для таких людей получение "Плаквенила".



"Минздрав разработал механизм, который позволит избежать недостатка препарата даже при его использовании во время эпидемии коронавируса", - подчеркивается в сообщении.



Как сообщали Українськi Новини, "Плаквенил" содержит действующее вещество гидроксихлорохин, которое Минздрав внес в протокол лечения тяжелых форм COVID-19.



Данный препарат применяется при лечении ревматоидного артрита, системной красной волчанки и дерматологических заболеваний, причиной появления которых является действие солнечного света.



Согласно инструкции к препарату, побочным действием может быть поражение сетчатки глаза, в том числе необратимое (при превышении рекомендуемой дозировки).