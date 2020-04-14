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14 апреля 2020, вторник, 16:55 125
Бизнес 2020-04-14T17:03:42+03:00
Українські Новини
UberEats Ukraine запустил сервис доставки еды в Днипре

UberEats Ukraine запустил сервис доставки еды в Днипре

Ярина Вацяк
Uber, Днипро, доставка еды, UberEats
Uber
Uber

Сервис доставки еды UberEats Ukraine международной компании Uber запустил доставку еды в Днипре в то время, как UberEats ввел бесконтактную доставку на период карантина.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Сегодня Uber объявляет о начале работы своего приложения по заказу и доставке еды в шестом городе Украины – Днипре", - сказано в нем.

Отмечается, что на этапе запуска партнерами UberEats стали более 30 ресторанов Днипра, среди которых Confetti, МЯО, "Варенична Балувана Галя", Take It Easy, Bartolomeo, "Миші Бляхера", SISI.

Вначале услуга будет доступна с 10:00 до 22:00, в центре города и таких жилых районах, как Центральный и часть Соборного.

Стоимость доставки составит 40 гривен, без ограничений по сумме минимального заказа.

Также клиенты могут заказать еду "на вынос" через UberEats, а рестораны не будут платить сервисный сбор.

На данный момент компания сотрудничает с более чем 1 450 партнерами-ресторанами по всей Украине.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле сервис доставки еды UberEats Ukraine также заработал в Виннице.

Тем временем, Bolt и Uber решили бесплатно возить врачей на работу в Киеве.

 

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