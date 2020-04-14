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14 квітня 2020, вівторок, 16:15 31
Медицина 2020-04-14T17:45:02+03:00
Українські Новини
Експрес-тести на COVID-19 у Києві поки можна купити тільки в одній аптечної мережі: ціна, де купити

Експрес-тести на COVID-19 у Києві поки можна купити тільки в одній аптечної мережі: ціна, де купити

Ярина Вацяк
Аптеки, Коронавірус, Covid-19, тести на коронавірус
Тест. Фото: Віталій Кличко/Facebook
Тест. Фото: Віталій Кличко/Facebook

В той час, як Кабмін спростив закупівлю 9 препаратів для лікування коронавірусу, у більшої частини київських аптек відсутні в продажу експрес-тести для виявлення коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це Українським Новинам повідомили представники аптечних мереж, передають Українські Новини.

Експрес-тестів немає у продажу в аптечних мережах "Бажаємо здоров'я", "Подорожник", "Мед-Сервіс" і "Аптека доброго дня".

В аптеки мереж "Подорожник", "Мед-Сервіс" і "Аптека доброго дня" поставки тестів очікуються, проте точна дата поки не відома.

В аптечну мережу "Бажаємо здоров'я" поставки не очікуються.

Станом на 14:00 експрес-тести є у продажу в мережі аптек "Віталюкс"; вартість експрес-тесту становить 490 гривень/штука.

Як повідомляли Українські Новини, мер Києва Віталій Кличко зазначив, що в Києві купити тест на коронавірус і зробити його самостійно неможливо. За його даними, експрес-тести роблять тільки лікарі в медустановах столиці.

Раніше про те, що потрібно знати про експрес-тести, розповів лікар-анестезіолог, експерт Мінінстерства охорони здоров'я Сергій Дубров.

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