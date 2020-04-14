СБУ и Минобороны не коснулись изменения в госбюджете-2020

Изменения в госбюджете-2020 не коснулись СБУ и Минобороны, а финансирование сохранилось на прежнем уровне.

Об этом свидетельствует законопроект №3279-д, принятый в целом 249 депутатами, передают Українськi Новини.

В законопроекте отсутствуют позиции указанных органов.

При этом, в нем присутствует финансирование для МВД, Высшего антикоррупционного суда, Офиса генпрокурора, а также ГБР.

Кроме МВД, финансирование указанных структур урезается.

Согласно госбюджету на 2020 год, финансирование СБУ составляет 12,1 млрд гривен, Минобороны 117,5 млрд гривен.

30 марта Рада не смогла принять проект изменений в госбюджет №3279 и отправила его на повторное первое чтение.

Его доработанная редакция была одобрена бюджетным комитетом Рады 11 апреля и зарегистрирована под №3279-д.

Кроме того, финансирование Минздрава в доработанном госбюджете предлагают увеличить на 16,7%.