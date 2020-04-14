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14 апреля 2020, вторник, 15:55 221
Происшествия 2020-04-14T15:56:13+03:00
Українські Новини
В Чернобыльской зоне выявлены новые возгорания, - Госагентство по управлению зоной отчуждения

В Чернобыльской зоне выявлены новые возгорания, - Госагентство по управлению зоной отчуждения

Елена Новикова
Пожар, Возгорание, Пожар в Чернобыльской зоне, Чернобыльская зона, Чернобыльская зона отчуждения
Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: ГосЧС
Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: ГосЧС

Государственное агентство по управлению зоной отчуждения заявляет, что по состоянию на 12:00 выявлены новые возгорания в Чернобыльской зоне отчуждения, в то время, как Кабмин выделил 44,8 млн гривен на ликвидацию последствий пожаров в Чернобыльской зоне.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы агентства, передают Українськi Новини.

"На 12:00 14.04.2020 выявлены новые возгорания в с. Кривая Гора Паришивского лесничества и в районе ж/д станции Янов Лубянского лесничества", - говорится в нем.

Отмечается, что продолжаются мероприятия по ликвидации тлений.

В частности, вблизи сел Чистогаловка и Лелев на территории Корогодского лесничества наблюдается тление лесной подстилки отдельными очагами на площади около 20 га.

"На территории Денисовецкого лесничества в пойме р. Грезля наблюдается тление травяного настила и кустарников отдельными очагами. На территории Котовского лесничества наблюдается тление травяного настила между пгт Полесское, с. Тарасы и с. Владимировка", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада сократила финансирование Государственного агентства по управлению зоной отчуждения из государственного бюджета в 2020 году на 256,2 млн гривен с 2,936 млрд до 2,68 млрд гривен.

Также Офис Президента сообщил, что тление от пожара в Чернобыльской зоне ликвидируют через несколько дней, а радиация находится  пределах нормы.

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