Пасха и Вербное воскресенье. Поздравления в стихах и открытках

Помимо Каталической Пасхи, 12 апреля христиане также отмечают большой праздник - Вербное воскресенье. В народе этот день означает Вход Господень в Иерусалим. Українські Новини собрали лучшие поздравления в прозах и каптинках.

В день Вербного воскресенья верующие вспоминают, как Иисус Христос въехал на осле в Иерусалим, а народ приветствовал его пальмовыми ветвями – так издавна встречали победителей.

Поздравления в прозах и картинках:

Воскресенье Вербное к нам пришло,

И тепло весеннее принесло,

В храмы православные все идут,

Веточки вербы святить несут.

Поздравление с Вербным воскресеньем

Пусть благословение придет в Ваш дом,

Пусть здоровья, радости будет много в нём,

Пусть сбывается заветная мечта,

Благополучия Вам и семейного тепла.

Поздравительные открытки к Вербному воскресенью

Сегодня день особенный такой –

Отмечен и покоем, и весельем.

Всех христиан, в прекрасный день святой,

Мы поздравляем с вербным воскресеньем!

Пусть будет мир и радость на земле,

Пусть крепнут семьи, подрастают дети,

Пускай у всех получится людей

Стать самыми счастливыми на свете!

Открытки к Вербному воскресенью

Веточка вербы — символ весны,

Символ здоровья, жизни, любви.

Пусть в этот праздник подарит она

Веру, которая всем нам нужна,

Надежду на лучшее — греет она,

Удачу, везенье во все времена.

Счастья, спокойствия, много добра,

Чтоб жизнь приносила радость всегда!

Вербное воскресенье

С небес на землю опустилась благодать,

Настало время светлое чудес.

И главные слова пора сказать:

Христос Воскрес! Воистину Воскрес!

Поздравительные открытки к Пасхе

Пусть праздник Светлой Пасхи Вам подарит

Частичку мира, радости, тепла,

И вера в чудо Вас не покидает,

И дом Ваш охраняют небеса!

Поздравление с Пасхой

С днем светлой Пасхи вас сердечно поздравляем,

Здоровья крепкого и радости желаем,

Любви и счастья, мира и добра,

Пусть вера освещает души и сердца.

И пусть летят слова до самых до небес

Христос воскрес! Воистину воскрес!

Поздравления с Пасхой

Христос воскрес! Поют колокола,

Святая Пасха к нам в дома пришла.

Любовь Всевышнего нам дарят небеса,

И ангелов мы слышим голоса.

Пусть Пасха счастье каждому несет,

Пусть вера в каждом сердце оживет.

Добра, любви на Пасху я желаю.

Христос воскрес и остается с нами.

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