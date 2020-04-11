Пасха и Вербное воскресенье. Поздравления в стихах и открытках

Помимо Каталической Пасхи, 12 апреля христиане также отмечают большой праздник - Вербное воскресенье. В народе этот день означает Вход Господень в Иерусалим. Українські Новини собрали лучшие поздравления в прозах и каптинках. В день Вербного воскресенья верующие вспоминают, как Иисус Христос въехал на осле в Иерусалим, а народ приветствовал его пальмовыми ветвями – так издавна встречали победителей. Поздравления в прозах и картинках: Воскресенье Вербное к нам пришло, И тепло весеннее принесло, В храмы православные все идут, Веточки вербы святить несут. Поздравление с Вербным воскресеньем Пусть благословение придет в Ваш дом, Пусть здоровья, радости будет много в нём, Пусть сбывается заветная мечта, Благополучия Вам и семейного тепла. Поздравительные открытки к Вербному воскресенью Сегодня день особенный такой – Отмечен и покоем, и весельем. Всех христиан, в прекрасный день святой, Мы поздравляем с вербным воскресеньем! Пусть будет мир и радость на земле, Пусть крепнут семьи, подрастают дети, Пускай у всех получится людей Стать самыми счастливыми на свете! Открытки к Вербному воскресенью Веточка вербы — символ весны, Символ здоровья, жизни, любви. Пусть в этот праздник подарит она Веру, которая всем нам нужна, Надежду на лучшее — греет она, Удачу, везенье во все времена. Счастья, спокойствия, много добра, Чтоб жизнь приносила радость всегда! Вербное воскресенье С небес на землю опустилась благодать, Настало время светлое чудес. И главные слова пора сказать: Христос Воскрес! Воистину Воскрес! Поздравительные открытки к Пасхе Пусть праздник Светлой Пасхи Вам подарит Частичку мира, радости, тепла, И вера в чудо Вас не покидает, И дом Ваш охраняют небеса! Поздравление с Пасхой С днем светлой Пасхи вас сердечно поздравляем, Здоровья крепкого и радости желаем, Любви и счастья, мира и добра, Пусть вера освещает души и сердца. И пусть летят слова до самых до небес Христос воскрес! Воистину воскрес! Поздравления с Пасхой Христос воскрес! Поют колокола, Святая Пасха к нам в дома пришла. Любовь Всевышнего нам дарят небеса, И ангелов мы слышим голоса. Пусть Пасха счастье каждому несет, Пусть вера в каждом сердце оживет. Добра, любви на Пасху я желаю. Христос воскрес и остается с нами. Открытки к Пасхе Ранее мы рассказали о том, как выбрать индейку к пасхальному столу, а также о том, во сколько обойдется украинцам пасхальная выпечка.