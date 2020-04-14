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14 апреля 2020, вторник, 14:50 126
Экономика 2020-04-14T14:50:31+03:00
Українські Новини
НБУ продолжает укреплять гривну. Курс нацвалюты на 15 апреля

НБУ продолжает укреплять гривну. Курс нацвалюты на 15 апреля

Анна Рудык
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Гривна
Гривна

В то время, как доллар и евро снова упали, Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 15 апреля, на 0,92 коп. до 27,0504 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 14 апреля, на 14,77 коп. до 27,0596 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 13 апреля на 11,15 коп. до 27,3045 UAH/USD, курс покупки – понизился на 17,55 коп. до 26,8224 UAH/USD.

Тем временем курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 4 коп., в понедельник укрепился на 22 коп. до 26,99 UAH/USD в то время, 

Также аналитик рассказал, чего ожидать от гривны в условиях карантина. По его словам, укрепление гривны носит краткосрочный характер, и поддержано более высоким предложением валюты на межбанке

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