Доллар на межбанке упал ниже отметки в 27 гривен

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 4 коп., в понедельник укрепился на 22 коп. до 26,99 UAH\/USD в то время, как НБУ повысил справочное значение официального курса гривны на 14,77 коп. до 27,0596 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,12-27,17 UAH\/USD, затем котировки снизились до 26,99-27,02 UAH\/USD, после чего установились на уровне 26,97-27,02 UAH\/USD. Курс гривны на межбанке снизился на 13,68% с 23,74 UAH\/USD до 26,99 UAH\/USD. В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 грн \/ долл. США до 23,74 грн \/ долл. США. В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 грн \/ долл. До 27,72 грн \/ долл. Как сообщалось в Украинском Новини, в понедельник курс продажи наличного доллара понизился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению с 10 апреля на 11,56 коп. до 27,4275 UAH\/USD, курс покупки понизился на 7,35 коп. до 26,9894 UAH\/USD. Тем временем, Национальный банк напоминает, что банки не будут работать 20 апреля, 1 и 11 мая.