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13 апреля 2020, понедельник, 17:39 208
Финансы 2020-04-13T17:46:53+03:00
Українські Новини
Доллар на межбанке упал ниже отметки в 27 гривен

Доллар на межбанке упал ниже отметки в 27 гривен

Ярина Вацяк
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Межбанковский валютный рынок, курс на межбанке
Деньги
Деньги

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 4 коп., в понедельник укрепился на 22 коп. до 26,99 UAH/USD в то время, как НБУ повысил справочное значение официального курса гривны на 14,77 коп. до 27,0596 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,12-27,17 UAH/USD, затем котировки снизились до 26,99-27,02 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,97-27,02 UAH/USD.

Курс гривны на межбанке снизился на 13,68% с 23,74  UAH/USD до 26,99 UAH/USD.

В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 грн / долл. США до 23,74 грн / долл. США.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 грн / долл. До 27,72 грн / долл.

Как сообщалось в Украинском Новини, в понедельник курс продажи наличного доллара понизился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению с 10 апреля на 11,56 коп. до 27,4275 UAH/USD, курс покупки понизился на 7,35 коп. до 26,9894 UAH/USD.

Тем временем, Национальный банк напоминает, что банки не будут работать 20 апреля, 1 и 11 мая.

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