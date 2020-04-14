НБУ продовжує зміцнювати гривню. Курс гривні на 15 квітня

В той час, як долар і євро знову впали, Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 15 квітня, на 0,92% до 27,0504 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 14 квітня, на 14,77 коп. до 27,0596 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 13 квітня на 11,15 коп. до 27,3045 UAH/USD, курс купівлі знизився на 17,55 коп. до 26,8224 UAH/USD.

Тим часом курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 4 коп., в понеділок зміцнився на 22 коп. до 26,99 UAH/USD в той час,

Також аналітик розповів, чого чекати від гривні в умовах карантину. За його словами, зміцнення гривні носить короткостроковий характер, і підтримано більш високою пропозицією валюти на міжбанку