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14 квітня 2020, вівторок, 14:50 7
Економіка 2020-04-14T14:51:24+03:00
Українські Новини
НБУ продовжує зміцнювати гривню. Курс гривні на 15 квітня

НБУ продовжує зміцнювати гривню. Курс гривні на 15 квітня

Анна Рудык
Курс валют, Курс НБУ, курс гривні, Курс гривні на завтра
Гривня
Гривня

В той час, як долар і євро знову впали, Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 15 квітня, на 0,92% до 27,0504 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 14 квітня, на 14,77 коп. до 27,0596 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 13 квітня на 11,15 коп. до 27,3045 UAH/USD, курс купівлі знизився на 17,55 коп. до 26,8224 UAH/USD.

Тим часом курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 4 коп., в понеділок зміцнився на 22 коп. до 26,99 UAH/USD в той час,

Також аналітик розповів, чого чекати від гривні в умовах карантину. За його словами, зміцнення гривні носить короткостроковий характер, і підтримано більш високою пропозицією валюти на міжбанку

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