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14 апреля 2020, вторник, 11:32 1400
Общество 2020-04-14T11:33:07+03:00
Українські Новини
Дождь и мобилизация ГосЧС помогли затушить открытый огонь в Чернобыле, но трава еще тлеет

Дождь и мобилизация ГосЧС помогли затушить открытый огонь в Чернобыле, но трава еще тлеет

Ольга Фандорина
Пожар, Пожар в Чернобыльской зоне, Чернобыльская зона, Чернобыльская зона отчуждения
Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: ГосЧС
Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: ГосЧС

Утром 14 апреля в Чернобыльской зоне спасатели прогрессировали в тушении открытого огня в Чернобыльской зоне, однако незначительное тление лесной подстилки отдельными очагами наблюдается. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В Зоне отчуждения продолжается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами. К тушению огня привлечены более 400 человек и 100 единицы техники. 

Уточняется, что спасатели создали около 110 км минерализованных полос. Пожарная авиация (3 самолета, 3 вертолета) 13 апреля осуществила 227 сбросов (538 тонн воды). Радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.

Член общественного совета Госагентства по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко доволен, что власть на 11-й день осознала проблему и на ее решение выделила отдельный бюджет. В борьбе с огнем мог также помочь дождь, который прошел в Киевской области.

"Все идет на спад … Я очень надеюсь, что сегодня последний день этого пожара и мы сможем выдохнуть", - заявил в видеобращении общественник.

Как сообщали Українські Новини, вчера пожар в Чернобыльской зоне достиг "Рыжего леса" и приблизился к ЧАЭС.

Также в Минэнерго рассказали, угрожает ли пожар в Чернобыльской зоне опасным объектам.

Кроме того, сообщалось, что в Чернобыльской зоне сохраняются очаги пожара, а радиация в пределах нормы.

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