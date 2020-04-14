Рубль внезапно подскочил. Курс российской нацвалюты на 14 апреля

Пока доллар и евро стремительно падают, во вторник, 14 апреля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 13 апреля, повысился на 5 копеек до 3,15 гривен за 10 рублей.

Об этом докладывает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи в пятницу также повысился на 5 копеек и составляет 3,76 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 14 апреля:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,15 3,76 Максимальный 3,50 5,00 Минимальный 2,30 3,55

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 13 апреля на 11,15 коп. до 27,3045 UAH/USD, курс покупки – понизился на 17,55 коп. до 26,8224 UAH/USD.

Тем временем курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 4 коп., в понедельник укрепился на 22 коп. до 26,99 UAH/USD в то время,

Также аналитик рассказал, чего ожидать от гривны в условиях карантина. По его словам, укрепление гривны носит краткосрочный характер, и поддержано более высоким предложением валюты на межбанке.