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14 апреля 2020, вторник, 10:55 154
Экономика 2020-04-14T10:59:28+03:00
Українські Новини
Рубль внезапно подскочил. Курс российской нацвалюты на 14 апреля

Рубль внезапно подскочил. Курс российской нацвалюты на 14 апреля

Анна Рудык
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Курс рубля. Фото: pixabay.com
Курс рубля. Фото: pixabay.com

Пока доллар и евро стремительно падают, во вторник, 14 апреля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 13 апреля, повысился на 5 копеек до 3,15 гривен за 10 рублей.

Об этом докладывает BIN.ua.  

Тем временем средний курс продажи в пятницу также повысился на 5 копеек и составляет 3,76 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 14 апреля:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,15 3,76
Максимальный 3,50 5,00
Минимальный 2,30 3,55

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 13 апреля на 11,15 коп. до 27,3045 UAH/USD, курс покупки – понизился на 17,55 коп. до 26,8224 UAH/USD.

Тем временем курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 4 коп., в понедельник укрепился на 22 коп. до 26,99 UAH/USD в то время, 

Также аналитик рассказал, чего ожидать от гривны в условиях карантина. По его словам, укрепление гривны носит краткосрочный характер, и поддержано более высоким предложением валюты на межбанке.

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