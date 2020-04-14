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14 квітня 2020, вівторок, 10:55 23
Економіка 2020-04-14T12:00:04+03:00
Українські Новини
Рубль раптово підскочив. Курс російської нацвалюти на 14 квітня

Рубль раптово підскочив. Курс російської нацвалюти на 14 квітня

Анна Рудык
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Курс рубля. Фото: pixabay.com
Курс рубля. Фото: pixabay.com

Поки долар і євро стрімко падають, у вівторок, 14 квітня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в понеділок, 13 квітня, підвищився на 5 копійок до 3,15 гривень за 10 рублів.

Про це доповідає BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу в п'ятницю також підвищився на 5 копійок і становить 3,76 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 14 квітня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,15 3,76
Максимальний 3,50 5,00
Мінімальний 2,30 3,55

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 13 квітня на 11,15 коп. до 27,3045 UAH/USD, курс купівлі знизився на 17,55 коп. до 26,8224 UAH/USD.

Тим часом курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 4 коп., в понеділок зміцнився на 22 коп. до 26,99 UAH/USD в той час,

Також аналітик розповів, чого чекати від гривні в умовах карантину. За його словами, зміцнення гривні носить короткостроковий характер, і підтримано більш високою пропозицією валюти на міжбанку.

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