Рубль раптово підскочив. Курс російської нацвалюти на 14 квітня

Поки долар і євро стрімко падають, у вівторок, 14 квітня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в понеділок, 13 квітня, підвищився на 5 копійок до 3,15 гривень за 10 рублів.

Про це доповідає BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу в п'ятницю також підвищився на 5 копійок і становить 3,76 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 14 квітня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,15 3,76 Максимальний 3,50 5,00 Мінімальний 2,30 3,55

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 13 квітня на 11,15 коп. до 27,3045 UAH/USD, курс купівлі знизився на 17,55 коп. до 26,8224 UAH/USD.

Тим часом курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 4 коп., в понеділок зміцнився на 22 коп. до 26,99 UAH/USD в той час,

Також аналітик розповів, чого чекати від гривні в умовах карантину. За його словами, зміцнення гривні носить короткостроковий характер, і підтримано більш високою пропозицією валюти на міжбанку.