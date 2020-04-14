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14 апреля 2020, вторник, 05:05 407
Финансы 2020-04-14T05:05:01+03:00
Українські Новини
Доллар дешевеет. НБУ продолжает укреплять гривну

Доллар дешевеет. НБУ продолжает укреплять гривну

Ярина Вацяк
Курс гривны, НБУ, Курс валют, Обмен валют, Курс НБУ, курс доллара, Курс евро
Курс валют
Курс валют

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14 апреля, на 16,18 коп. до 27,0404 UAH/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13 апреля, на 5,76 коп. до 27,2022 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 33,7708
1 доллар США 27,0404
1 швейцарский франк 27,9748
10 иен 2,5058
10 российских рублей 3,6783
1 евро 29,5376

Как сообщали Українські Новини, в понедельник курс продажи наличного доллара понизился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению с 10 апреля на 11,56 коп. до 27,4275 UAH/USD, курс покупки понизился на 7,35 коп. до 26,9894 UAH/USD.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 4 коп., в понедельник укрепился на 22 коп. до 26,99 UAH/USD в то время, 

Также аналитик рассказал, чего ожидать от гривны в условиях карантина. По его словам, укрепление гривны носит краткосрочный характер, и поддержано более высоким предложением валюты на межбанке.

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