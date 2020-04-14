Доллар дешевеет. НБУ продолжает укреплять гривну

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14 апреля, на 16,18 коп. до 27,0404 UAH/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13 апреля, на 5,76 коп. до 27,2022 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 33,7708 1 доллар США 27,0404 1 швейцарский франк 27,9748 10 иен 2,5058 10 российских рублей 3,6783 1 евро 29,5376

Как сообщали Українські Новини, в понедельник курс продажи наличного доллара понизился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению с 10 апреля на 11,56 коп. до 27,4275 UAH/USD, курс покупки понизился на 7,35 коп. до 26,9894 UAH/USD.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 4 коп., в понедельник укрепился на 22 коп. до 26,99 UAH/USD в то время,

Также аналитик рассказал, чего ожидать от гривны в условиях карантина. По его словам, укрепление гривны носит краткосрочный характер, и поддержано более высоким предложением валюты на межбанке.