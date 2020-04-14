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14 квітня 2020, вівторок, 10:30 41
Економіка 2020-04-14T12:15:02+03:00
Українські Новини
Долар і євро стрімко падають вниз. Курс валют на 14 квітня

Долар і євро стрімко падають вниз. Курс валют на 14 квітня

Анна Рудык
Курс валют, курс долара, курс євро, курс гривні
Курс валют
Курс валют

Поки гривня продовжує дорожчати, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 13 квітня на 11,15 коп. до 27,3045 UAH/USD, курс купівлі знизився на 17,55 коп. до 26,8224 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 18,14 коп. до 28,9676 UAH/EUR, курс продажу знизився на 11,06 коп. до 29,7839 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 26,8224 27,3045 28,9676 29,7839 3,16 3,78
Максимальний 27,0500 27,6000 29,5500 30,5000 3,50 5,00
Мінімальний 26,4000 27,1500 27,7000 29,4500 2,30 3,56

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 4 коп., в понеділок зміцнився на 22 коп. до 26,99 UAH/USD в той час,

Також аналітик розповів, чого чекати від гривні в умовах карантину. За його словами, зміцнення гривні носить короткостроковий характер, і підтримано більш високою пропозицією валюти на міжбанку.

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