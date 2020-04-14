підписатися на розсилку
26.85 27.25
29.15 29.8
˟
  • Новини
  • Світ
  • У світі майже 2 млн хворих на коронавірус. Дані на 14 квітня
14 квітня 2020, вівторок, 09:03 52
Світ 2020-04-14T09:04:09+03:00
Українські Новини
У світі майже 2 млн хворих на коронавірус. Дані на 14 квітня

У світі майже 2 млн хворих на коронавірус. Дані на 14 квітня

Валерия Драгомирова
коронавірус у світі, статистика коронавірусу, Розповсюдження коронавірусу
Коронавірус в світі. Карта: gisanddata.maps.arcgis.com
Коронавірус в світі. Карта: gisanddata.maps.arcgis.com

І поки Китай схвалив проведення клінічних випробувань вакцини від коронавірусу, у світі кількість інфікованих коронавірусом становить 1 920 985.

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса.

Так, згідно з даними, станом на ранок 14 квітня загинули від вірусу 119 686 осіб, вилікувались – 145 453.

На першому місці по захворюваності знаходиться США, де на коронавірус захворіли 582 580 людей, загинули – 23 622.

На другому місці знаходиться Іспанія. Тут захворіли 170 099 людина і загинули 17 756 осіб.

На третьому місці Італія. Тут на коронавірус захворіли 159 516 людей, всього в країні 20 465 летальних випадків.

Франція опинилася на четвертому місці. На Covid-19 захворіли 137 877, померли 14 986.

На п'ятому місці Німеччина. У країні 130 072 заражених, загинули 3 194 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, в бідних країнах соціальна ізоляція через пандемію коронавірусу може привести до голоду.

Крім того, в Україні більше трьох тисяч випадків коронавірусу, за добу 325 нових інфікованих.

Більше новин про: коронавірус у світі статистика коронавірусу Розповсюдження коронавірусу

У світі майже 2 млн хворих на коронавірус. Дані на 14 квітня
Радіація не перевищує норму в Чорнобильській зоні, ні за її межами, - МВС
Новини
Шахов звинуватив владу у репресіях проти "Нашого краю" 09:45
З сьогоднішнього дня Австрія послаблює карантинні заходи 09:15
У світі майже 2 млн хворих на коронавірус. Дані на 14 квітня 09:03
Від коронавірусу в Італії померли понад 20 тисяч осіб 08:52
Через "божевільні" порушення ринкам заборонили працювати на карантині 08:50
більше новин
Майже 60% киян задоволені роботою Кличка під час епідемії коронавірусу, – "Рейтинг" 11:56
У Дніпропетровській області підпалили офіс партії "Наш край" 18:10
Тищенко може завалити всі напрацювання "Слуги народу" у Києві, – політолог 10:07
В "Укрлендфармінг" 60% посівних площ в цьому сезоні займає кукурудза 13:59
У США понад півтори тисячі смертей від COVID-19 за добу. Дані на 13 квітня 08:21 Карта
більше новин
Рада прийняла оновлений держбюджет-2020 15:05
Рада урізала фінансування субсидій 18:23
У США понад півтори тисячі смертей від COVID-19 за добу. Дані на 13 квітня 08:21 Карта
Бойовики застосували проти ЗСУ важку артилерію. Ситуація в зоні ООС 11:13
У Луганську бойовики розстріляли цілу родину українців. Прокуратура відкрила справу 18:46
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok