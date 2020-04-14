У світі майже 2 млн хворих на коронавірус. Дані на 14 квітня

І поки Китай схвалив проведення клінічних випробувань вакцини від коронавірусу, у світі кількість інфікованих коронавірусом становить 1 920 985.

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса.



Так, згідно з даними, станом на ранок 14 квітня загинули від вірусу 119 686 осіб, вилікувались – 145 453.



На першому місці по захворюваності знаходиться США, де на коронавірус захворіли 582 580 людей, загинули – 23 622.



На другому місці знаходиться Іспанія. Тут захворіли 170 099 людина і загинули 17 756 осіб.



На третьому місці Італія. Тут на коронавірус захворіли 159 516 людей, всього в країні 20 465 летальних випадків.



Франція опинилася на четвертому місці. На Covid-19 захворіли 137 877, померли 14 986.



На п'ятому місці Німеччина. У країні 130 072 заражених, загинули 3 194 осіб.



Як повідомляли Українські Новини, в бідних країнах соціальна ізоляція через пандемію коронавірусу може привести до голоду.



Крім того, в Україні більше трьох тисяч випадків коронавірусу, за добу 325 нових інфікованих.