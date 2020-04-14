Великодні символи: навіщо фарбувати яйця і що означають їх кольори

З початку Страсного тижня починається підготовка до найбільшого християнського свята року – Великодня. Одним з його символів є забарвлене або розписане яйце різноманітними методами. Про те, чому писанки мають бути на святковому столі, і який сенс криється в розписі яйця, розкажуть Українські Новини.

В першу чергу яйце означає життя і відродження, тому не дивно, що в день Воскресіння Христового воно з'являється у великодніх кошиках. Однак цьому є й інше пояснення.

Так, існує легенда про те, що свята Марія Магадалина в дар піднесла римському імператорові яйце, викликнувши: "Христос Воскрес!". Однак імператор не повірив, порівнявши почуту звістку з тим, що не може хтось воскреснути, як і біле яйце не може стати червоним. В ту ж мить сталося диво – яйце вмить забарвилося в червоний, сповіщаючи Воскресіння Господнє. Після цього з'явилася традиція фарбувати яйця у червоний на Великдень.

При цьому шкаралупу прирівнюють до труни, в якій заточене життя. А червоний колір – кров Христа, але також і символ царювання.

Тому стандартним кольором для фарбування яєць є червоний – несе в собі радість життя. Але практикуються нині всілякі кольори і техніки фарбування та розпису. У жовтий колір фарбують з думками про сонце і благополуччя, зелений означає природу і життя, синій – небо і здоров'я.

Щоб додати до пасхального яйце побажання на майбутній рік, варто створити писанку, в якій кожен символ має позначення. Часто використовується сонце для довголіття, тепла і здоров'я, дерево життя символізує сім'ю, зозуля як позначення любові, різні обереги (півень чи божа рука), листи як символ витривалості, релігійні хрести і квітковий орнамент.

За допомогою крашанок та писанок можна не тільки віддати данину святові, але й побажати, попросити для всієї своєї родини і самого себе потрібних благ у найбільше свято – Великдень.

Раніше Українські Новини розповідали про те, як створити красиві і оригінальні великодні яйця.

Крім того, до святкового столу доречним буде подати "королівську" паску – покрокові рецепти.