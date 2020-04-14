підписатися на розсилку
26.85 27.25
29.15 29.8
˟
14 квітня 2020, вівторок, 05:57 7
Lifestyle 2020-04-14T08:00:04+03:00
Українські Новини
Великодні символи: навіщо фарбувати яйця і що означають їх кольори

Великодні символи: навіщо фарбувати яйця і що означають їх кольори

Вероніка Обух
Писанки, Великдень, Символіка, Великдень-2020, Крашанки, Великодні яйця
Великодні яйця. Фото: pixabay.com
Великодні яйця. Фото: pixabay.com

З початку Страсного тижня починається підготовка до найбільшого християнського свята року – Великодня. Одним з його символів є забарвлене або розписане яйце різноманітними методами. Про те, чому писанки мають бути на святковому столі, і який сенс криється в розписі яйця, розкажуть Українські Новини.

В першу чергу яйце означає життя і відродження, тому не дивно, що в день Воскресіння Христового воно з'являється у великодніх кошиках. Однак цьому є й інше пояснення.

Так, існує легенда про те, що свята Марія Магадалина в дар піднесла римському імператорові яйце, викликнувши: "Христос Воскрес!". Однак імператор не повірив, порівнявши почуту звістку з тим, що не може хтось воскреснути, як і біле яйце не може стати червоним. В ту ж мить сталося диво – яйце вмить забарвилося в червоний, сповіщаючи Воскресіння Господнє. Після цього з'явилася традиція фарбувати яйця у червоний на Великдень.

При цьому шкаралупу прирівнюють до труни, в якій заточене життя. А червоний колір – кров Христа, але також і символ царювання.

Тому стандартним кольором для фарбування яєць є червоний – несе в собі радість життя. Але практикуються нині всілякі кольори і техніки фарбування та розпису. У жовтий колір фарбують з думками про сонце і благополуччя, зелений означає природу і життя, синій – небо і здоров'я.

Щоб додати до пасхального яйце побажання на майбутній рік, варто створити писанку, в якій кожен символ має позначення. Часто використовується сонце для довголіття, тепла і здоров'я, дерево життя символізує сім'ю, зозуля як позначення любові, різні обереги (півень чи божа рука), листи як символ витривалості, релігійні хрести і квітковий орнамент.

За допомогою крашанок та писанок можна не тільки віддати данину святові, але й побажати, попросити для всієї своєї родини і самого себе потрібних благ у найбільше свято – Великдень.

Раніше Українські Новини розповідали про те, як створити красиві і оригінальні великодні яйця.

Крім того, до святкового столу доречним буде подати "королівську" паску – покрокові рецепти.

Більше новин про: Писанки Великдень Символіка Великдень-2020 Крашанки Великодні яйця

Пункти пропуску на кордоні з Україною на Великдень...
Оригінальні крашанки: 7 легких способів зробити га...
Як розмалювати писанки і крапанки: покрокова інстр...
В АТБ розповіли, як будуть працювати магазини на В...
Пункти пропуску на кордоні з Україною на Великдень скорочувати не будуть. Список
Радіація не перевищує норму в Чорнобильській зоні, ні за її межами, - МВС
Новини
У світі майже 2 млн хворих на коронавірус. Дані на 14 квітня 09:03
Від коронавірусу в Італії померли понад 20 тисяч осіб 08:52
Через "божевільні" порушення ринкам заборонили працювати на карантині 08:50
Міністр соцполітики Лазебна за березень отримала 44 тис. гривень 08:37
У США заявили про підготовку щодо зняття карантинних заходів по коронавірусу 08:27
більше новин
Майже 60% киян задоволені роботою Кличка під час епідемії коронавірусу, – "Рейтинг" 11:56
У Дніпропетровській області підпалили офіс партії "Наш край" 18:10
Тищенко може завалити всі напрацювання "Слуги народу" у Києві, – політолог 10:07
В "Укрлендфармінг" 60% посівних площ в цьому сезоні займає кукурудза 13:59
У США понад півтори тисячі смертей від COVID-19 за добу. Дані на 13 квітня 08:21 Карта
більше новин
Рада прийняла оновлений держбюджет-2020 15:05
Рада урізала фінансування субсидій 18:23
У США понад півтори тисячі смертей від COVID-19 за добу. Дані на 13 квітня 08:21 Карта
Бойовики застосували проти ЗСУ важку артилерію. Ситуація в зоні ООС 11:13
У Луганську бойовики розстріляли цілу родину українців. Прокуратура відкрила справу 18:46
більше новин
"Коронавірусну" тисячу до пенсії почнуть виплачувати через 5 днів після набрання чинності бюджету, - Лазебна
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok