В США более полутора тысяч смертей от COVID-19 за сутки. Данные на 13 апреля

В то время, как коронавирусная болезнь станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклично, больше всего смертей пациентов с коронавирусом за минувшие сутки зарегистрировали в США, Великобритании и Испании – 1528, 737 и 603 случая соответственно.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

По прежнему США и Великобритания являются лидерами по темпам подтвержденных зв сутки случаев заражения – 27,4 тысяч и 5,2 тысяч.

На третьем месте Турция. Там за сутки диагностировали 4,7 тысяч больных.

В Испании за это же время обнаружили 3,8 тысяч инфицированных.

Кроме того, во Франции за сутки умер 561 человек, в Италии – 431, в Германии – 151, в Иране – 117.

Общее количество установленных во всем мире случаев заражения составляет 1 850 527. Из них более 114 тысяч человек умерли, вылечились – 431 тысяча людей.

В то же время, Всемирная организация здравоохранения оценивает летальность от COVID-19 на уровне 3,4%. Но стоит помнить, что для 96,6% больных этот недуг не будет таких последствий. Стремительный рост больных не означает, что заболеете именно Вы.

Чтобы защитить себя:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Помните! Обычное мытье рук предупреждает заражение не только новой коронавирусной инфекцией, но и рядом других опасных заболеваний. Мыть руки следует 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%.

Как сообщали Українські Новини, 11 апреля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Украине увеличилось на 266 до 2 777, количество умерших от заболевания - на 10 человек до 83 по сравнению с предыдущими сутками.



В то же время, в Украине 18% умерших от коронавируса не имели сопутствующих заболеваний.