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  • У бідних країнах соціальна ізоляція через пандемію коронавірусу може призвести до голоду, – ВООЗ
13 квітня 2020, понеділок, 23:48 9
Світ 2020-04-14T01:30:02+03:00
Українські Новини
У бідних країнах соціальна ізоляція через пандемію коронавірусу може призвести до голоду, – ВООЗ

У бідних країнах соціальна ізоляція через пандемію коронавірусу може призвести до голоду, – ВООЗ

Елена Новикова
ВООЗ, Коронавірус, коронавірус у світі, Розповсюдження коронавірусу, Соціальна дистанція
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що в країнах, де велика частина населення живе в бідності, соціальна ізоляція, яку застосовують у країнах з високим рівнем доходу у зв'язку з поширенням коронавірусу, непрактична і загрожує голодом. Про це на брифінгу заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

За його словами, багато бідних людей, мігрантів та біженців вже живуть в скупченості, в умовах з обмеженими ресурсами і обмеженим доступом до медичного обслуговування. Також він додав, що важко пережити ізоляцію, коли залежиш від щоденної праці, щоб елементарно заробити на їжу.

"Як ви переживаєте самітництво, коли залежите від їжі щодня? В новинах зі всього світу описується, як багато людей ризикують залишитися без доступу до їжі", - сказав Гебреисус.

Так, повідомляється, що вже 1,4 млрд дітей не можуть ходити до школи через їх закриття і це позбавило багатьох з них можливості харчуватися.

Гендиректор ВООЗ додав, що соціальне дистанціювання є лише частиною більш масштабних заходів у сфері охорони здоров'я, і ізоляція не повинна проводитися за рахунок прав людини. Він закликав всі країни оцінити свою ситуацію, одночасно захищаючи всіх своїх громадян, і особливо найбільш вразливих.

Як сообзали Українські Новини, у США за добу померли понад 1 500 осіб від COVID-19.

Також ООН вважає, що пандемія коронавірусу загрожує масштабним голодом.

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