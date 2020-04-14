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  • Готовимся к Пасхе: как выбрать качественную муку для приготовления традиционных блюд
14 апреля 2020, вторник, 11:00 38
Lifestyle 2020-04-14T12:30:03+03:00
Українські Новини
Готовимся к Пасхе: как выбрать качественную муку для приготовления традиционных блюд

Готовимся к Пасхе: как выбрать качественную муку для приготовления традиционных блюд

Елизавета Кесельман
Мука, полезная еда, Полезная программа, качественная мука
Мука. Фото: pixabay
Мука. Фото: pixabay

В преддверии Пасхи украинцы готовят традиционные блюда, выпекают паски, куличи, а также святят в храмах еду. Важно знать качество продукта, из которого делается то или иное блюдо. Эксперты "Полезной программы" на телеканале "Интер"рассказали о том, чем отличаются различные виды муки и на что обращать внимание при выборе этого продукта.

"Существует твердое правило: никогда не покупать муку, упакованную в полиэтилен. В пластике мука не может "дышать" и приобретает затхлый запах. Обращайте внимание на срок хранения и маркировку: обязательно должно быть указано ДСТУ и международный стандарт. Не следует покупать муку с истекающим сроком хранения", - рассказала эксперт по пищевым продуктам Наталья Силонова.

Как передает эксперт, мука, которая хранилась долго, слеживается, теряет сыпучесть, в ней развиваются микроорганизмы. Эксперт рекомендует выбират пакет с самой свежей датой упаковки. 

Народная артистка Украины Оксана Пекун также поделилась несколькими советам:

"Несмотря на разнообразие сортов, я предпочитаю классику – выпечку из пшеничной муки, – говорит певица. – Хоть моя фамилия и Пекун, печь что-то из гречневой или кукурузной муки мне пока не доводилось. А вот пшеничную выбирать умею. Цвет муки высшего и первого сорта должен быть белым или с кремовым оттенком. На вкус качественная мука не должна быть кислой или иметь привкус затхлости и плесени. Также в муке не должно быть комков, черных точек, жучков и личинок. Мука может прогоркнуть, если ее неправильно хранить. Этому более подвержены низшие сорта муки, так как в них содержится больше жира. Главное – читайте внимательно все, что написано на упаковке, и выбирайте самое свежее".

Как сообщали Українські Новини, ранее мы поделились несколькими вариациями приготовления королевской паски, а также о том, как приготовить глянцевую глазурь.

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