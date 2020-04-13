Видео дня: масштабный пожар добрался до Припяти и ЧАЭС

В то время, как пожар в Чернобыльской зоне добралась до территории у Нового безопасного конфаймента (НБК) над энергоблоком №4 Чернобыльской атомной электростанции (Киевская область), в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям считают, что никакой опасности для Чернобыльской атомной электростанции нет.

Об этом в ГосЧС Киевской области сказали в комментарии BBC News Украина.

Там также заявили, что по состоянию на вечер понедельника огня в Припяти нет.

В то же время в Ассоциации чернобыльских туроператоров, которая пытается проводить собственный мониторинг ситуации, обращают внимание на то, что огонь подошел к станции Янов, что сразу рядом с Припятью.

Поэтому заброшенный город и главный современный туристический объект Украины оказался под реальной угрозой.

Сейчас пылает и в нескольких километрах от хранилища радиоактивных отходов "Подлесный", говорят там.

Кроме того, много знаковых объектов Чернобыльской зоны уже сгорели или пострадали от пламени.

Dronarium Ukraine сняла видео из эпицентра пожаров в зоне отчуждения, чтобы показать ее масштабы.

"Для ЧАЭС опасности нет", - заверила в беседе с BBC News Украина пресс-секретарь ГосЧС Киевской области Виктория Рубан.

Она также отметила, что и "в Припяти огня нет".

По словам Виктории Рубан, остаются несколько участков возгораний, однако они локализованы.

Ситуацию, впрочем, ухудшает сильный ветер и сухая погода: "Все полностью сухое, сухая трава".

Пожарным приходится много расчищать проезды к местам огня - для этого используют инженерные машины разбора завалов Батыя.

Виктория Рубан также добавила, что там, где работают пожарные, опасности от радиации нет.

Например, мощность гамма-излучения в Чернобыле составляет 0,020 микрорентген в час, тогда как минимально допустимый уровень - 0,055 микрорентген в час.

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Так же, говорят в ГосЧС, остается в норме радиационный фон в Киеве и Киевской области: 0,011-0,012 микрорентген в час при допустимых там 0,05 микрорентген в час.

Впрочем, чернобыльские туроператоры и общественные объединения говорят, что ситуация на самом деле критическая.

"Огонь дошел до станции Янов, пожарные еще больше подключились и пытаются удержать огонь от того, чтобы загорелся сам город Припять", - говорит BBC News Украина Ярослав Емельяненко, председатель Ассоциации чернобыльских туроператоров.

Янов - железнодорожная станция сразу у Припяти. От нее до центра заброшенного города - менее 2 км.

Как сообщали Українські Новини, ранее правоохранители нашли поджигателя травы, устроившего пожар в Чернобыльской зоне.

Тем временем Рада увеличили штрафы до 153 тыс. гривен за поджог лесов.