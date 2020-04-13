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13 апреля 2020, понедельник, 20:57 100
Общество 2020-04-13T20:58:09+03:00
Українські Новини
За границей 175 украинцев лечатся от коронавируса, - МИД

За границей 175 украинцев лечатся от коронавируса, - МИД

Елена Новикова
МИД, Коронавирус, Смерть от коронавируса, Коронавирус в мире, коронавирус у украинцев
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

175 украинцев лечатся от коронавируса за границей , которым в Украине заразились 3 102 человек. Об этом говорится в сообщении на странице "Коронавирус в мире" от Министерства иностранных дел в Facebook, передают Українськi Новини.

По состоянию на 18:00 понедельника, 13 апреля, 175 граждан Украины лечатся за границей от коронавируса: из них 3 - в Австрии, 1 - в Бельгии, 22 - в Греции, 5 - в Испании, 121 - в Италии, 1 - на Мальте, 1 - в Нигерии, 1 - в Нидерландах, 1 - в Объединенных Арабских Эмиратах, 2 - в Португалии, 1 - в России, 1 - на Сейшельских островах, 1 - в Сербии, 2 - в США, 1 - в Таиланде, 4 - в Германии, 6 - в Чехии, 1 - в Швеции.

Выздоровели 24 украинца: 1  - в Британии, 4  - в Доминиканской Республике, 1 - в Египте, 2  - в Италии, 2  - в Нигерии, 1  - в Объединенных Арабских Эмиратах, 5  - в Польше, 1  - в Таиланде, 1  - в Германии, 1  - в Швейцарии, 1  - в Швеции, 4  - в Японии.

Как сообщали Українськi Новини, более 1,5 тыс. украинцев за границей, которые из-за карантинных мер не смогли вовремя вернуться в Украину, остались без страхового полиса.

Также в США зафиксировали более полутора тысяч смертей от COVID-19 за сутки (данные на 13 апреля).

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