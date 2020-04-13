За кордоном 175 українців лікуються від коронавірусу, - МЗС

175 українців лікуються від коронавірусу за кордоном, яким в Україні заразилися 3 102 осіб. Про це йдеться в повідомленні на сторінці "Коронавірус у світі" від Міністерства закордонних справ Facebook, передають Українські Новини.

Станом на 18:00 понеділка, 13 квітня, 175 громадян України лікуються за кордоном від коронавіруса: з них 3 - в Австрії, 1 - в Бельгії, 22 - в Греції, 5 - в Іспанії, 121 - в Італії, 1 - на Мальті, 1 - в Нігерії, 1 - в Нідерландах, 1 - в Об'єднаних Арабських Еміратах, 2 - в Португалії, 1 - в Росії, 1 - на Сейшельських островах, 1 - в Сербії, 2 - в США, 1 - в Таїланді, 4 - в Німеччині, 6 - в Чехії, 1 - в Швеції.

Одужали 24 українця: 1 - в Британії, 4 - в Домініканській Республіці, 1 - в Єгипті, 2 - в Італії, 2 - в Нігерії, 1 - в Об'єднаних Арабських Еміратах, 5 - у Польщі, 1 - в Таїланді, 1 - в Німеччині, 1 - у Швейцарії, 1 - в Швеції, 4 - в Японії.

Як повідомляли Українські Новини, понад 1,5 тис. українців за кордоном, які через карантинні заходи не змогли вчасно повернутися в Україну, залишилися без страхового поліса.

Також в США зафіксували понад півтори тисячі смертей від COVID-19 за добу (дані на 13 квітня).