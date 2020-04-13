Пункты пропуска на границе с Украиной на Пасху сокращать не будут. Список

Государственная пограничная служба не намерена менять количество пунктов пропуска на Пасху без решения Кабинета Министров в то время, как больше 13 тысяч украинцев за границей обратились в МИД Украины для эвакуации.

Об этом Українським Новинам сообщил пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко.

"Это решение правительства, не пограничников... Если будет какое-то другое решение правительства увеличить количество открытых пунктов пропуска или уменьшить - нужно только отслеживать решения правительства", - сказал он.

Также спикер сообщил, что на пунктах пропуска работает достаточное количество сотрудников.

"Закрытие перечня пунктов пропуска нам также позволяет увеличить количество функционирующих направлений не только людскими ресурсами, а и техническим оснащением", - добавил он.

Пункты пропуска. Инфографика: Госпогранслужба

Список рабочих пунктов пропуска:

Пункты пропуска на границе с Беларусью:

в Черниговской области: "Сеньковка - Веселовка", "Новые Яриловичи - Новая Гута" "Славутич - Комарин";

в Житомирской области: "Выступовичи - Новая Рудня";

в Волынской области: "Доманово - Мокраны".

На границе с Польшей:

во Львовской ти: "Ужгород - Вишне-Немецкое".

На границе с Венгрией:

в Закарпатской области: "Чоп (Тиса) - Захонь".

На границе с Румынией:

В Закарпатской области: "Дьяково - Халмеу";

в Черновицкой области: "Порубное - Сирет".

На границе с Молдовой:

в Одесской области: "Паланка - Маяки - Удобное", "Староказачье - Тудора", "Рени - Джюрджюлешть";

в Винницкой области: "Могилев-Подольский - Отач".

На границе с Россией:

в Харьковской области: "Гоптовка - Нехотеевка";

в Сумской области: "Юнаковка - Суджа", "Троебортное - Бачевск";

в Черниговской области: "Сеньковка - Новые Юрковичи";

в Луганской области "Меловое - Чертково".

Как сообщали Українськi Новини, с 7 апреля работает всего 19 пунктов пропуска.

С 28 марта в Украине запретили пассажирские перевозки через границу для предотвращения распространения коронавируса.