Пункты пропуска на границе с Украиной на Пасху сокращать не будут. Список

Государственная пограничная служба не намерена менять количество пунктов пропуска на Пасху без решения Кабинета Министров в то время, как больше 13 тысяч украинцев за границей обратились в МИД Украины для эвакуации. Об этом Українським Новинам сообщил пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко. "Это решение правительства, не пограничников... Если будет какое-то другое решение правительства увеличить количество открытых пунктов пропуска или уменьшить - нужно только отслеживать решения правительства", - сказал он. Также спикер сообщил, что на пунктах пропуска работает достаточное количество сотрудников. "Закрытие перечня пунктов пропуска нам также позволяет увеличить количество функционирующих направлений не только людскими ресурсами, а и техническим оснащением", - добавил он. Пункты пропуска. Инфографика: Госпогранслужба Список рабочих пунктов пропуска: Пункты пропуска на границе с Беларусью: в Черниговской области: "Сеньковка - Веселовка", "Новые Яриловичи - Новая Гута" "Славутич - Комарин"; в Житомирской области: "Выступовичи - Новая Рудня"; в Волынской области: "Доманово - Мокраны". На границе с Польшей: во Львовской ти: "Ужгород - Вишне-Немецкое". На границе с Венгрией: в Закарпатской области: "Чоп (Тиса) - Захонь". На границе с Румынией: В Закарпатской области: "Дьяково - Халмеу"; в Черновицкой области: "Порубное - Сирет". На границе с Молдовой: в Одесской области: "Паланка - Маяки - Удобное", "Староказачье - Тудора", "Рени - Джюрджюлешть"; в Винницкой области: "Могилев-Подольский - Отач". На границе с Россией: в Харьковской области: "Гоптовка - Нехотеевка"; в Сумской области: "Юнаковка - Суджа", "Троебортное - Бачевск"; в Черниговской области: "Сеньковка - Новые Юрковичи"; в Луганской области "Меловое - Чертково". Как сообщали Українськi Новини, с 7 апреля работает всего 19 пунктов пропуска. С 28 марта в Украине запретили пассажирские перевозки через границу для предотвращения распространения коронавируса.