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13 апреля 2020, понедельник, 20:30 11 Инфографика
Политика 2020-04-13T20:33:15+03:00
Українські Новини
Пункты пропуска на границе с Украиной на Пасху сокращать не будут. Список

Пункты пропуска на границе с Украиной на Пасху сокращать не будут. Список

Ярина Вацяк
Пасха, Граница, Госпогранслужба, Пункты пропуска, Пасха-2020
Проверка на границе. Фото: ГПСУ
Проверка на границе. Фото: ГПСУ

Государственная пограничная служба не намерена менять количество пунктов пропуска на Пасху без решения Кабинета Министров в то время, как больше 13 тысяч украинцев за границей обратились в МИД Украины для эвакуации.

Об этом Українським Новинам сообщил пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко.

"Это решение правительства, не пограничников... Если будет какое-то другое решение правительства увеличить количество открытых пунктов пропуска или уменьшить - нужно только отслеживать решения правительства", - сказал он.

Также спикер сообщил, что на пунктах пропуска работает достаточное количество сотрудников.

"Закрытие перечня пунктов пропуска нам также позволяет увеличить количество функционирующих направлений не только людскими ресурсами, а и техническим оснащением", - добавил он.

Пункты пропуска. Инфографика: Госпогранслужба Пункты пропуска. Инфографика: Госпогранслужба

Список рабочих пунктов пропуска:

Пункты пропуска на границе с Беларусью:

  • в Черниговской области: "Сеньковка - Веселовка", "Новые Яриловичи - Новая Гута" "Славутич - Комарин";
  • в Житомирской области: "Выступовичи - Новая Рудня";
  • в Волынской области: "Доманово - Мокраны".

На границе с Польшей:

  • во Львовской ти: "Ужгород - Вишне-Немецкое".

На границе с Венгрией:

  • в Закарпатской области: "Чоп (Тиса) - Захонь".

На границе с Румынией:

  • В Закарпатской области: "Дьяково - Халмеу";
  • в Черновицкой области: "Порубное - Сирет".

На границе с Молдовой:

  • в Одесской области: "Паланка - Маяки - Удобное", "Староказачье - Тудора", "Рени - Джюрджюлешть";
  • в Винницкой области: "Могилев-Подольский - Отач".

На границе с Россией:

  • в Харьковской области: "Гоптовка - Нехотеевка";
  • в Сумской области: "Юнаковка - Суджа", "Троебортное - Бачевск";
  • в Черниговской области: "Сеньковка - Новые Юрковичи";
  • в Луганской области "Меловое - Чертково".

Как сообщали Українськi Новини, с 7 апреля работает всего 19 пунктов пропуска.

С 28 марта в Украине запретили пассажирские перевозки через границу для предотвращения распространения коронавируса.

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