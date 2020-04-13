Ограничивать свободу передвижения без введения чрезвычайного положения незаконно, - правозащитник

Руководитель адвокатского центра Украинского Хельсинского союза по правам человека Борис Захаров считает, что ограничивать свободу передвижения без введения чрезвычайного положения незаконно.

Об этом он сообщил в комментарии Українським Новинам.

"Без введения чрезвычайного положения ограничивать свободу передвижения является незаконным. То есть, я считаю, что надо сначала ввести чрезвычайное положение и написать отступление от действия определенных частей Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - сообщил он.

Захаров отметил, что он поддерживает введение чрезвычайного положения, но с четким перечнем ограничений.

"Многие положения чрезвычайного положения не подходят для борьбы с пандемией. Например, не нужен комендантский час, не нужна проверка документов, которую у нас ввели, не нужна квартирная повинность, осмотр транспортных средств, изъятие имущества юридических лиц. Все эти положения - они не нужны. Поэтому я за введение чрезвычайного положения и прописания в подзаконном акте, как должно выглядеть это чрезвычайное положение для борьбы с пандемией", - сказал он.

Правозащитник отметил, что он выступает за посещения парков.

"Я за одиночные или семейные прогулки... Другое дело, что надо определить сколько человек может находиться в любом месте на квадратный метр. Дело в том, что у нас, очевидно, невозможно обеспечить контроль силами полиции, поэтому эти ограничения вводятся больше для удобства полиции", - добавил правозащитник.

Он также отметил, что выступает категорически против обязательной самоизоляции для людей старше 60 лет, так как это дискриминационное положение.

"В отношении пожилых людей, это дискриминационное положение, дискриминация по возрасту - эйджизм, хоть это и делается с легитимной целью для сохранения их здоровья, так как они составляют гриппу риска. Но это дискриминация даже при введении чрезвычайного положения", - считает Захаров.

Кроме того, правозащитник привел пример несоответствия в законодательстве.

"Например, у нас за самоубийство нет никакой ответственности. Вот человек наглотался снотворного и выжил. Его не штрафуют. А пожилой человек, который нарушит условия карантина, - ему штраф 17 тыс. гривен. За что? За попытку самоубийства путем заражения коронавирусом? Логика где в законодательстве?", - добавил он.

Как сообщали Українськi Новини, юрист и адвокат Александр Дульский считает, что в условиях отсутствия военного или чрезвычайного положения закрытие областей нарушает права человека и свободу на передвижение.

Дульский также считает, что введение комендантского часа без введения чрезвычайного положения незаконно.