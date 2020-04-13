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13 апреля 2020, понедельник, 15:54 627
Политика 2020-04-13T16:03:13+03:00
Українські Новини
Закрытие областей из-за карантина нарушает права человека и свободу на передвижение, - юрист

Закрытие областей из-за карантина нарушает права человека и свободу на передвижение, - юрист

Ярина Вацяк
Права человека, Ограничение, закрытие дорог, ограничение передвижения, Крантин, Закрытие области
запрет,Фото: pixabay.com
запрет,Фото: pixabay.com

Юрист и адвокат Александр Дульский считает, что в условиях отсутствия военного или чрезвычайного положения закрытие областей нарушает права человека и свободу на передвижение в то время, как местным властям разрешили устанавливать особый режим въезда-выезда и создавать КПП.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"По моему собственному убеждению, закрытие областей является незаконным и нарушает права человека на свободу передвижения. Это недопустимо в условиях отсутствия введения военного или чрезвычайного положения, которое предусмотрено ст. 64 Конституции. То есть свобода, гарантированная ст. 33 Конституции может быть ограничена только ст. 64 при условии военного или чрезвычайного положения", - сказал он.

По его словам, перекрытие дорог, комендантский час, запрет пребывать на улице являются нарушающими основополагающее человеческое право.

"С точки зрения прав человека - это нарушение. Для этого есть правовая процедура, но она в Украине не соблюдена", - уверен юрист.

Как сообщали Українськi Новини, ранее в Черновицкой области с 13:00 4 апреля, до 6:00 6 апреля вводили режим максимального ограничения любого перемещения людей. Жителей просили не покидать дома и квартиры.

Волынская область также максимально ограничила передвижение на выходные.

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