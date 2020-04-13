підписатися на розсилку
27 27.4
29.25 29.95
˟
13 квітня 2020, понеділок, 19:42 4
Суспільство 2020-04-13T20:30:02+03:00
Українські Новини
Обмежувати свободу пересування без введення надзвичайного стану незаконно, - правозахисник

Обмежувати свободу пересування без введення надзвичайного стану незаконно, - правозахисник

Елена Новикова
Карантин, Права людини, Надзвичайний стан, коронавірус в Україні, Карантин в Україні
Заборона. Фото: vesti
Заборона. Фото: vesti

Керівник адвокатського центру Української Гельсінської спілки з прав людини Борис Захаров вважає, що обмежувати свободу пересування без введення надзвичайного стану незаконно.

Про це він повідомив у коментарі Українським Новинам.

"Без введення надзвичайного стану обмежувати свободу пересування є незаконним. Тобто, я вважаю, що треба спочатку ввести надзвичайний стан і написати відступ від дії певних частин Конвенції про захист прав людини і основних свобод", - повідомив він.

Захаров зазначив, що він підтримує введення надзвичайного стану, але з чітким переліком обмежень.

"Багато положень надзвичайного стану не підходять для боротьби з пандемією. Наприклад, не потрібна комендантська година, не потрібна перевірка документів, яку у нас ввели, не потрібна квартирна повинність, огляд транспортних засобів, вилучення майна юридичних осіб. Всі ці положення - вони не потрібні. Тому я за введення надзвичайного стану і тлумачення в підзаконному акті, як має виглядати це надзвичайний стан для боротьби з пандемією", - сказав він.

Правозахисник зазначив, що він виступає за відвідування парків.

"Я за одиночні або сімейні прогулянки... Інша справа, що треба визначити, скільки осіб може перебувати в будь-якому місці на квадратний метр. Річ у тім, що у нас, очевидно, неможливо забезпечити контроль силами поліції, тому ці обмеження вводяться більше для зручності поліції", - додав правозахисник.

Він також зазначив, що виступає категорично проти обов'язкової самоізоляції для людей старше 60 років, так як це дискримінаційне становище.

"У відношенні літніх людей, це дискримінаційне положення, дискримінація за віком - ейджизм, хоч це і робиться з легітимною метою для збереження їх здоров'я, так як вони складають грипу ризику. Але це дискримінація навіть при введенні надзвичайного стану", - вважає Захаров.

Крім того, правозахисник навів приклад невідповідності в законодавстві.

"Наприклад, у нас за самогубство немає ніякої відповідальності. Ось чоловік наковтався снодійного і вижив. Його не штрафують. А літня людина, яка порушить умови карантину, - йому штраф 17 тис. гривень. За що? За спробу самогубства шляхом зараження коронавірусом? Логіка де в законодавстві?", - додав він.

Як повідомляли Українські Новини, юрист і адвокат Олександр Дульський вважає, що в умовах відсутності воєнного або надзвичайного стану закриття областей порушує права людини і свободу пересування.

Дульський також вважає, що введення комендантської години без введення надзвичайного стану незаконно.

Більше новин про: Карантин Права людини Надзвичайний стан коронавірус в Україні Карантин в Україні

Закриття областей через карантин порушує права люд...
Недоплата за послуги водопостачання в Києві станов...
Майже половина опитаних українців не проти введенн...
На карантині суди будуть розглядати кримінальні сп...
Рада прийняла оновлений держбюджет-2020
Рада розблокувала ринок землі
Новини
Фінансування Мінсоцполітики збільшили, але сокралити витрати на виплату деяких видів допомоги і компенсацій 20:06
Фінансування Держстату скоротили майже наполовину 19:47
"Коронавірусну" тисячу до пенсії почнуть виплачувати через 5 днів після набрання чинності бюджету, - Лазебна 19:42
Обмежувати свободу пересування без введення надзвичайного стану незаконно, - правозахисник 19:42
Фонд Вадима Новинського привіз в Україну 1 млн медичних масок 19:19
більше новин
Майже 60% киян задоволені роботою Кличка під час епідемії коронавірусу, – "Рейтинг" 11:56
Тищенко може завалити всі напрацювання "Слуги народу" у Києві, – політолог 10:07
У Дніпропетровській області підпалили офіс партії "Наш край" 18:10
В "Укрлендфармінг" 60% посівних площ в цьому сезоні займає кукурудза 13:59
Коронавірус. Фото: pixabay.com
У світі кількість тих, хто одужав від коронавіруса, майже в 4 рази більше, ніж померлих. Дані на 12 квітня 08:20
більше новин
Рада прийняла оновлений держбюджет-2020 15:05
Сильні заморозки знову вдарять по Україні: прогноз погоди на Вербну неділю 21:10
У США понад півтори тисячі смертей від COVID-19 за добу. Дані на 13 квітня 08:21 Карта
Коронавірус. Фото: pixabay.com
У світі кількість тих, хто одужав від коронавіруса, майже в 4 рази більше, ніж померлих. Дані на 12 квітня 08:20
Бойовики застосували проти ЗСУ важку артилерію. Ситуація в зоні ООС 11:13
більше новин
В Україні більш як три тисячі випадків коронавірусу. За добу 325 нових інфікованих
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok