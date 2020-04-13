Обмежувати свободу пересування без введення надзвичайного стану незаконно, - правозахисник

Керівник адвокатського центру Української Гельсінської спілки з прав людини Борис Захаров вважає, що обмежувати свободу пересування без введення надзвичайного стану незаконно.

Про це він повідомив у коментарі Українським Новинам.

"Без введення надзвичайного стану обмежувати свободу пересування є незаконним. Тобто, я вважаю, що треба спочатку ввести надзвичайний стан і написати відступ від дії певних частин Конвенції про захист прав людини і основних свобод", - повідомив він.

Захаров зазначив, що він підтримує введення надзвичайного стану, але з чітким переліком обмежень.

"Багато положень надзвичайного стану не підходять для боротьби з пандемією. Наприклад, не потрібна комендантська година, не потрібна перевірка документів, яку у нас ввели, не потрібна квартирна повинність, огляд транспортних засобів, вилучення майна юридичних осіб. Всі ці положення - вони не потрібні. Тому я за введення надзвичайного стану і тлумачення в підзаконному акті, як має виглядати це надзвичайний стан для боротьби з пандемією", - сказав він.

Правозахисник зазначив, що він виступає за відвідування парків.

"Я за одиночні або сімейні прогулянки... Інша справа, що треба визначити, скільки осіб може перебувати в будь-якому місці на квадратний метр. Річ у тім, що у нас, очевидно, неможливо забезпечити контроль силами поліції, тому ці обмеження вводяться більше для зручності поліції", - додав правозахисник.

Він також зазначив, що виступає категорично проти обов'язкової самоізоляції для людей старше 60 років, так як це дискримінаційне становище.

"У відношенні літніх людей, це дискримінаційне положення, дискримінація за віком - ейджизм, хоч це і робиться з легітимною метою для збереження їх здоров'я, так як вони складають грипу ризику. Але це дискримінація навіть при введенні надзвичайного стану", - вважає Захаров.

Крім того, правозахисник навів приклад невідповідності в законодавстві.

"Наприклад, у нас за самогубство немає ніякої відповідальності. Ось чоловік наковтався снодійного і вижив. Його не штрафують. А літня людина, яка порушить умови карантину, - йому штраф 17 тис. гривень. За що? За спробу самогубства шляхом зараження коронавірусом? Логіка де в законодавстві?", - додав він.

Як повідомляли Українські Новини, юрист і адвокат Олександр Дульський вважає, що в умовах відсутності воєнного або надзвичайного стану закриття областей порушує права людини і свободу пересування.

Дульський також вважає, що введення комендантської години без введення надзвичайного стану незаконно.