Подачу деклараций за 2019 отсрочили до отмены карантина

Верховная Рада отсрочила подачу деклараций о доходах за 2019 год государственными служащими до отмены карантина, в то время, как доходы украинцев в 2019 выросли на 14%.

За законопроект об изменениях в государственный бюджет на 2020 год №3279-д проголосовали 249 депутатов, передают Українськi Новини.

Согласно изменениям, декларации подаются не позже последнего числа месяца, следующего за месяцем, в котором отменяется карантин.

Соответствующие изменения внесены изменениями закона о госбюджете-2020 в закон "О предотвращении коррупции".

Как сообщали Українські Новини, 17 марта Рада отсрочила подачу деклараций за 2019 год до 1 июня и освободила уполномоченных на выполнение функций государства лиц от ответственности за несвоевременную подачу деклараций в период карантина.

Закон предусматривает подачу деклараций за прошлый год до 1 апреля.

25 марта Кабмин продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля.

В начале апреля премьер-министр Денис Шмыгаль спрогнозировал продление карантина до мая, а с мая поэтапное снятие карантинных ограничений.

Тем временем, украинцы задекларировали более 20 млрд гривен по итогам 2019.

В 2019 больше всего денежных переводов от трудовых мигрантов поступило из Польши.

Тем временем только 10% украинцев имеют денежные сбережения.