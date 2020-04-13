ГБР решило закупить в карантин 50 пар перчаток по 1660 гривен

Госбюро расследований во время карантина объявило тендер по закупке 50 пар тактических перчаток за 83 тыс. гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Тендер объявлен 7 апреля.

Перчатки должны быть тонкими, удобными и ветрозащитными с усиленными участками сцепления, полностью ветронепроницаемыми, но максимально воздухопроницаемыми изнутри (дышащими).

Материал должен сохранять тепло и комфорт даже в самые суровые ветры и во время сложных операций, одновременно обеспечивая максимальную мобильность.

Материал должен быть компактный и гибкий.

Все перчатки должны быть черными.

Ожидаемая стоимость одной пары перчаток - 1 660 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, "Укрпочта" собирается закупить автомобилей Fiat Doblo Maxі на почти 8,5 млн евро.

СБУ после введения карантина решила закупить автомобилей на 24,6 млн гривен.

Кроме того, ответственных за госзакупки чиновников будут проверять на полиграфе.