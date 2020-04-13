На карантине суды будут рассматривать уголовные дела по видеоконференции

Верховная Рада разрешила судам проводить заседания на досудебной и судебной стадии уголовного производства по решению суда в режиме видеоконференции в период карантина.

За принятие законопроекта №3276 в целом проголосовали 310 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Суд может принять решение об ограничении доступа лиц, не являющихся участниками судебного процесса, на судебное заседание во время карантина.

Отмечается, что рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, кроме ходатайства поданного на рассмотрение в Высший антикоррупционный суд, не будет проводиться в режиме видеоконференции, а ходатайство о продлении меры пресечения в этом режиме может быть рассмотрено, если против этого не возражает подозреваемый (обвиняемый).

В случае невозможности судьей (коллегией судей) рассмотреть такие ходатайства, дело может быть передано на рассмотрение другому судье или рассмотрено председателем или другим судьей из состава коллегии судей.

Если дело рассматривается коллегиально, оно может быть передано для рассмотрения в другой суд, определенной судом апелляционной инстанции, или председателем Кассационного уголовного суда Верховного Суда.

Сторона обвинения обязана подавать ходатайство о продлении срока содержания под стражей не позднее, чем за 10 дней до окончания действия предыдущего постановления о содержании под стражей.

Согласно законопроекту, если в конкретном суде, кроме Антикоррупционного суда, невозможно определить следственного судью для рассмотрения ходатайства по мотивированному представлению этого суда, дело может быть передано в другой суд, определенный судом апелляционной инстанции, или председателем Кассационного уголовного суда Верховного Суда.

Соответствующие изменения в Уголовно-процессуальный кодекс будут действовать только на период карантина, установленного Кабинетом Министров.

Авторами законопроекта выступили председатель парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский (фракция "Слуга народа"), депутаты Рады Александр Бакумов, Вячеслав Медяник, Александр Дануца, Галина Михайлюк, Владлен Неклюдов, Андрей Костин (все - "Слуга народа"), Ярослав Юрчишин, Олег Макаров, Александра Устинова, Андрей Осадчук (все - "Голос"), Григорий Мамка ("Оппозиционная платформа – За життя"), Сергей Минько (депутатская группа "За майбутне").

Как сообщали, Українські Новини, 30 марта Рада разрешила судам рассматривать административные, хозяйственные и гражданские дела в режиме видеоконференции.

Адвокат Александр Дульский считает, что судебная система оказалась полностью не готовой к работе в период карантина.

Тем временем Рада пообещала не наказывать во время карантина за нарушение налогового законодательства.