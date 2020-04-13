підписатися на розсилку
27 27.4
29.25 29.95
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Недоплата за послуги водопостачання в Києві становить 25%, – "Київводоканал"
13 квітня 2020, понеділок, 15:48 10
Економіка 2020-04-13T15:57:26+03:00
Українські Новини
Недоплата за послуги водопостачання в Києві становить 25%, – "Київводоканал"

Недоплата за послуги водопостачання в Києві становить 25%, – "Київводоканал"

Елизавета Кесельман
Карантин, борг за коммунальні послуги, Київводоканал, комунальні послуги
Комунальні послуги
Комунальні послуги

Незважаючи на те, що на час карантину українці оплачують комунальні послуги дистанційно, Комунальне підприємство "Київводоканал" заявляє, що на даний момент недоплата за послуги водопостачання в Києві становить 25% порівняно з аналогічною датою минулого року.

Про це повідомив на брифінгу директор розрахункового департаменту "АК "Київводоканал" Валерій Люлін, передають Українські Новини.

"Відчувається певне просідання платежів, майже 25% недоплати на сьогодні у порівнянні з тим же числом попереднього місяця", - сказав він.

Люлін закликав жителів столиці платити за послуги вчасно, щоб підприємство мало можливість функціонувати далі.

Він зазначив, що зараз є можливість оплачувати зазначені послуги через Інтернет.

Як повідомляли Українські Новини, заборгованість киян за комунальні послуги становить 6 млрд гривень, в той час, як в лютому борг українців за житлокомпослуги зменшився на 0,5%.

Крім того, Верховна Рада заборонила на період карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням коронавірусу COVID-19, і протягом 30 днів з дня його скасування нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги.

Більше новин про: Карантин борг за коммунальні послуги Київводоканал комунальні послуги

Рада прийняла оновлений держбюджет-2020
На індексацію пенсій і доплату по 1 тис. гривень виділили 30 млрд
Новини
ДТЕК Ахметова припинив експорт електроенергії через низькі ціни в Європі 16:29
Рада розблокувала ринок землі 16:16
Закриття областей з-за карантину порушує права людини і свободу на пересування, - юрист 15:54
Недоплата за послуги водопостачання в Києві становить 25%, – "Київводоканал" 15:48
За підпал лісів штрафи збільшили до 153 тис. гривень 15:37
більше новин
Тищенко може завалити всі напрацювання "Слуги народу" у Києві, – політолог 10:07
Майже 60% киян задоволені роботою Кличко під час епідемії коронавирусу, – "Рейтинг" 11:55
В "Укрлендфармінг" 60% посівних площ в цьому сезоні займає кукурудза 13:59
Коронавірус. Фото: pixabay.com
У світі кількість тих, хто одужав від коронавіруса, майже в 4 рази більше, ніж померлих. Дані на 12 квітня 08:20
В Україні підтвердили 2777 випадків коронавіруса, за добу померли 16 осіб 09:39
більше новин
Сильні заморозки знову вдарять по Україні: прогноз погоди на Вербну неділю 21:10
У США понад півтори тисячі смертей від COVID-19 за добу. Дані на 13 квітня 08:21 Карта
Коронавірус. Фото: pixabay.com
У світі кількість тих, хто одужав від коронавіруса, майже в 4 рази більше, ніж померлих. Дані на 12 квітня 08:20
Бойовики застосували проти ЗСУ важку артилерію. Ситуація в зоні ООС 11:13
Прес-центр "Українські Новини" працює в умовах карантину в режимі онлайн. 09:15
більше новин
Рада сьогодні збереться на позачергове засідання
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok