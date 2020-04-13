Недоплата за послуги водопостачання в Києві становить 25%, – "Київводоканал"

Незважаючи на те, що на час карантину українці оплачують комунальні послуги дистанційно, Комунальне підприємство "Київводоканал" заявляє, що на даний момент недоплата за послуги водопостачання в Києві становить 25% порівняно з аналогічною датою минулого року.

Про це повідомив на брифінгу директор розрахункового департаменту "АК "Київводоканал" Валерій Люлін, передають Українські Новини.

"Відчувається певне просідання платежів, майже 25% недоплати на сьогодні у порівнянні з тим же числом попереднього місяця", - сказав він.

Люлін закликав жителів столиці платити за послуги вчасно, щоб підприємство мало можливість функціонувати далі.

Він зазначив, що зараз є можливість оплачувати зазначені послуги через Інтернет.

Як повідомляли Українські Новини, заборгованість киян за комунальні послуги становить 6 млрд гривень, в той час, як в лютому борг українців за житлокомпослуги зменшився на 0,5%.

Крім того, Верховна Рада заборонила на період карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням коронавірусу COVID-19, і протягом 30 днів з дня його скасування нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги.