Бюджетный комитет Верховной Рады 11 апреля утвердил доработанный проект изменений в Закон "О государственном бюджете на 2020 год", который парламент провалил 30 марта. Ожидается, что депутаты снова попробуют актуализировать тему бюджета в понедельник 13 апреля. По сравнению с предложенным 30 марта вариантом предлагается увеличить как доходы, так и расходы госбюджета на одинаковую сумму – 3,198 млрд гривен. Доходы - с 972,636 млрд гривен до 975,834 млрд, расходы - с 1 263,226 млрд гривен до 1 266,424 млрд. Таким образом размер дефицита госбюджета остался неизменным по сравнению с предыдущей редакцией -298,404 млрд гривен или 7,5%ВВП. В доработанном документе увеличен размер перечислений НБУ в госбюджет – на 2,013 млрд гривен до 42,722 млрд. Также был внесен еще ряд изменений в текст самого закона – средства Фонда борьбы с коронавирусом разрешили направлять на выплату помощи семьям погибших медиков, расширен перечень лиц, с ограничением зарплаты на период карантина 10 минимальными зарплатами (добавлены народные депутаты, судьи, в том числе и КС, члены Высшего совета правосудия, ВККС, прокуроры, сотрудники НБУ, руководители и члены набсоветов госкомпаний всем, чья зарплата регулируется специальными законами. Кроме этого, почти в два раза увеличены расходы на реструктуризацию угольной отрасли – с 1,962 млрд до 3,562 млрд грн., и на ДФС, которая находится в состоянии ликвидации – с 473 млн грн. до 927 млн грн. По ДФС, по неофициальной информации, увеличение произошло для обеспечения работы налоговой милиции. При этом, фонд борьбы с коронавирусом сократился почти в полтора раза – до 65 млрд гривен, но эти средства напрямую направлены МОЗу для доплат медикам и Минсоцполитики для доплат пенсионерам. О последней версии изменений в бюджет, которую готовил профильный комитет Верховной рады вместе с правительством, Українським новинам рассказал секретарь комитета по вопросам бюджета Владимир Цабаль. Он назвал подготовленный документ - бюджетом неопределенности.

Доходы и расходы госбюджета в конечной версии изменений несколько увеличены по сравнению с первоначальной версией изменений – на 3,2 млрд грн оба показателя. За счет чего увеличение по доходам? Как я понимаю, в основном за счет увеличения отчислений от Нацбанка?

Да, 2 млрд это от НБУ. Во время дискуссии хотели убедить, что можно еще больше увеличить сумму, но это максимум, на что пошел Нацбанк. И это хорошо, так ка это увеличило бы инфляцию/рост цен

А еще 1,2 откуда?

Это уже технический момент, в том числе за счет пересмотра макропоказателей.

А почему так сильно сократили фонд борьбы с коронавирусом? Со 120 млрд почти вдвое – до 66 млрд.

120 млрд никогда не было. Эта цифра была в версии, которая случайно была слита из Минфина. В версии, которая была передана в комитет, там было 97,1 млрд грн. Изначально планировалось 50 млрд, но потом пришел Емец (бывший министр здравоохранения Илья Емец) и сказал, что надо 120 млрд. В эту сумму включалось финансирование Пенсионного фонда, который никакого отношения к коронавирусу не имеет. Потом часть денег, 10.6 млрд. перенесли в Пенсионный фонд, где им и место. Если сейчас посмотреть ПФ, то он увеличен где-то на 26 млрд. Т.е. изначальная сумма финансирования стабилизационного фонда была 97,1 млрд. Сейчас эта сумма уменьшена до 65 млрд, но фактически снижение расходов на борьбу с коронавирусом 5,7 млрд. Почему? Потому что из тех 32 млрд, на которые произошло уменьшение, 15,7 млрд были направлены напрямую в национальную службу здоровья, как финансовые гарантии первого и второго уровня медреформы. То есть, фактически назначение средств то же самое. 10,6 млрд – это та тысяча, которую Зеленский обещал пенсионерам. Они были в Стабфонде и их направили в пенсионный фонд. Из тех фактических 5.7, которые срезали - 4,9 млрд были направлен в госфонд регионального развития, поскольку он был сокращен с 7,5 млрд до 0, а сейчас его частично возобновили и около 1 млрд – это возобновление некоторых программ, которые несправедливо были урезаны.

Почему у нас не сокращены расходы на правоохранительные органы?

Я сегодня на комитете именно такой же вопрос задавал. Это вопрос риторический для меня.

Но на комитете же этот вопрос обсуждали?

Я сам задаю этот вопрос на комитете и министру финансов. Я думаю, что тут две стороны медали. Как это позиционирует Кабмин? В связи с эпидемией надо увеличивать расходы на эпидемию, а правоохранительные органы не трогать, поскольку на них усиливается нагрузка. Но есть другое мнение, его придерживаюсь я, моя фракция ("Голос") и многие другие политики. Оно заключается в том, что это связано с персоналиями – те министры, которые менее сильные, они не могут отстоять свой бюджет, а кто более силен, то им финансирование не сокращают. Но если мы уменьшаем расходы, к сожалению, то надо всем по чуть-чуть, а не кому-то вообще не уменьшать, а кому-то, как культуре – снижать на 37%. Сейчас правда уже не такое сокращение, поскольку часть вернули.

Но согласитесь, сейчас в период кризиса культура не является первоочередным направлением, которое необходимо поддерживать.

Не соглашусь. Когда Черчиллю (Уинстон Черчилль – глава правительства Великобритании в период Второй мировой войны) предложили во время Второй мировой войны сократить расходы на культуру, он сказал, а для чего мы тогда воюем?

Тогда речь шла о войне, которая длилась несколько лет, а сейчас мы говорим о карантине, который чем быстрее закончится, тем менее негативных последствий вызовет.

Сейчас вопрос, для чего мы боремся с этой страшной эпидемией, если мы готовы пожертвовать важными вещами. К тому же, когда мы говорим о сокращении, то надо смотреть на абсолютные цифра. Финансирование культуры и спорта вместе было около 15 млрд грн, культура отдельно - около 9 млрд из которых хотели срезать около 4 млрд. Сравните это с МВД, где финансирование на уровне 100 млрд грн, а с СБУ Нацгвардией цифра вообще на порядок больше. Я это к тому, что сократив расходы на 1% по МВД, мы достигли бы такого же эффекта, как уменьшив на 10% по культуре.

Поддержка аграриев сохранится?

Да, ее оставили. Это 4 млрд грн. Тут есть тоже две стороны медали. Моя личная позиция заключается в том, чтоб с этой программы направить средства на борьбу с коронавирусом, на увеличение пенсий. Почему? Потому что у нас исторически большая часть этих дотаций шла не малым фермерам, а и крупным компаниям, агрохолдингам, которые и так прибыльные. То есть, можно сказать, что средства не эффективно использовались. Эту дотацию с самого начала планировалось давать малым фермерам, чтоб они могли брать кредиты для выкупа земли – чтоб они могли конкурировать с крупными агрокомпаниями после открытия рынка земли. Но сейчас земельную реформу перенесли на 2021 год, а это означает, что смысла в этой дотации уже нет – она пойдет на другие цели. И третья причина, почему не имеет смысла эта поддержка в том, что во время прошлого кризиса 2009 году аграрный бизнес пострадал меньше других. Сейчас цена на пшеницу на 10% выросла, так что аграрии пострадают не так сильно как другие. Условные рестораны, магазины пострадают больше, и какой смысл дотировать тот сектор, который меньше пострадает?

Кто отстоял поддержку аграриев?

В прежней версии, где было еще 120 млрд на стабфонд, эту программу убрали. Потом, некоторые народные депутаты, захотели, чтоб программа сохранилась. Ее сохранили несмотря на всю нелогичность, о которой я говорил выше.

То есть, это тот случай, когда учли то, что называют "депутатскими хотелками"?

Да.

А по ДФС и таможне предусмотрено увеличение по сборам, учитывая сокращение в первом квартале и то, что говорил уже бывший министр финансов Игорь Уманский?

Я думаю, что увеличенные ожидания учтены при увеличении доходов. Доходы от налогов и таможни у нас 781 млрд. Они уменьшены на 15%. Вспомним январь-февраль, а это еще до эпидемии, доходы были на 15% ниже.

Вы имеете ввиду, что доходы снижены, но это снижение уже учитывает ожидаемое увеличение поступлений от ликвидации каких-то схем?

Да, учитывается и это. Как можно поверить, что у нас до конца года будет такой же уровень налоговых и таможенных доходов как в январе-феврале? Я думаю, что если у нас будет по итогу года где-то 900-920 млрд доходов и 700-720 млрд от налоговой и таможни, то это будет очень хорошо.

Размер внешних заимствований вырос. Почему?

Размер всех заимствований вырос с 365 млрд грн до 642 млрд грн, а внешние почти в 2 раза – со 134 млрд до 265 млрд.

За счет чего?

По планам Кабмина, за счет МВФ. Но мы еще закон (о защите банков) не приняли, чтоб эту программу МВФ получить, даже старую на 134 млрд.

Да, сейчас собрались принимать бюджет до того, как приняли закон, который и обеспечивает выполнение этого бюджета.

Все верно. Одно из требований и моей фракции и еще одной, чтоб бюджет выносить в зал на голосование только после принятия во втором чтении закона о банковской деятельности.

Это вряд ли можно ожидать?

Тут сложно сказать. Во время дискуссии глав фракций этот вопрос поднимался. Но выглядит так, что у фракции монобольшинства два варианта видения ситуации. Или они настолько верят, что не будет проблем с принятием этого закона или не видят проблему так, как видят ее оппозиционные фракции.

По внутренним заимствованиям – за счет чего они вырастут?

Конечно это через ОВГЗ, но за счет каких именно в бюджете не уточняется.

Сможет ли Нацбанк выкупать ОВГЗ?

Я слышу много дискуссий по этой теме. Но теоретически, если выкуп будет, то это будет рыночный выкуп. Они не будут напрямую у Минфина выкупать - будут выкупать на рынке у банков, а банки будут покупать новые выпуски у Минфина, что они и так делают. Это может повлиять на увеличение спроса, а не на финансирование бюджета. Такую гипотезу можно допустить, но я бы тут не спекулировал. Действительно планируется увеличение финансирование бюджета за счет внутренних заимствований с 231 млрд до 377млрд, это означает что мы должны выпустить ОВГЗ в полтора раза больше. Но даже если будет МВФ, то создать спрос будет очень сложно, поскольку увеличивая выпуск ОВГЗ, будет увеличиваться процентная ставка, а соответственно и расходы бюджета на обслуживание. Чтоб создать такой спрос НБУ может использовать механизм количественного смягчения. Но я надеюсь, что не ошибаюсь, и НБУ не будет напрямую покупать бумаги у Минфина, и даже если будет это делать, то только рыночными методами как это делаем США, Британия или ЕС. В любом случае в бюджете это напрямую не закладывается. Там могут быть заложены ожидания. Условно, это увеличение финансирования за счет внутренних заимствований может формироваться на ожиданиях, что Минфин сможет убедить НБУ проводить рыночный выкуп.

Раньше было модно давать названия бюджетам. Был бюджет развития и еще какие-то пафосные названия придумывали. А этот бюджет на 2020 год как можно было бы назвать? Бюджет экономии, выживания или еще как-то?

Экономии тут точно нет, развития тоже – большинство программ развития сокращены. (долго думает) Я бы назвал это бюджетом неопределенности. Почему? Потому что есть ожидание, что все будет нормально по доходам и МВФ даст деньги, но пока это лишь ожидание – не ясно как будет.