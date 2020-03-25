Картошка подорожала почти на 60%: как изменились цены на продукты с начала марта

Антимонопольный комитет зафиксировал значительное повышение цен на некоторые продукты питания с начала марта.

Об этом говорится в сообщении комитета, передают Українськi Новини.

"На сегодня в некоторых регионах мы видим, что с начала марта цены на гречневую крупу выросли более чем на 50%, пшено - на 24%, сахар - на 16%. Значительное повышение цен зафиксировано в некоторых сетях и на овощи: почти на 60% подорожал картофель, вдвое поднялись цены на лук и морковь", - сказано в нем.

В связи с этим АМКУ требует от ритейлеров оперативно предоставлять полную информацию о закупочных и розничных ценах на крупы, хлеб, сахар, муку, самые популярные виды мяса, овощи и тому подобное.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве взлетели цены на продукты первой необходимости. Кличко призвал вмешаться АМКУ.

Также компания "АТБ-Маркет" решила повысить цены на товары первой необходимости и продукты питания. Также в АТБ отмечают повышение спроса на некоторые продукты.

Тем временем, на антисептики в разных интернет-магазинах цены также взлатели либо товар отсутсвует.