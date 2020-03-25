подписаться на рассылку
27.35 28.25
29.35 30.4
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Картошка подорожала почти на 60%: как изменились цены на продукты с начала марта
25 марта 2020, среда, 06:10 2168
Экономика 2020-03-25T06:10:01+02:00
Українські Новини
Картошка подорожала почти на 60%: как изменились цены на продукты с начала марта

Картошка подорожала почти на 60%: как изменились цены на продукты с начала марта

Ярина Вацяк
АМКУ, АТБ, Цены на продукты
Продуктовый набор (иллюстрация). Фото: mestniyfermer.ru
Продуктовый набор (иллюстрация). Фото: mestniyfermer.ru

Антимонопольный комитет зафиксировал значительное повышение цен на некоторые продукты питания с начала марта.

Об этом говорится в сообщении комитета, передают Українськi Новини.

"На сегодня в некоторых регионах мы видим, что с начала марта цены на гречневую крупу выросли более чем на 50%, пшено - на 24%, сахар - на 16%. Значительное повышение цен зафиксировано в некоторых сетях и на овощи: почти на 60% подорожал картофель, вдвое поднялись цены на лук и морковь", - сказано в нем.

В связи с этим АМКУ требует от ритейлеров оперативно предоставлять полную информацию о закупочных и розничных ценах на крупы, хлеб, сахар, муку, самые популярные виды мяса, овощи и тому подобное.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве взлетели цены на продукты первой необходимости. Кличко призвал вмешаться АМКУ.

Также компания "АТБ-Маркет" решила повысить цены на товары первой необходимости и продукты питания. Также в АТБ отмечают повышение спроса на некоторые продукты.

Тем временем, на антисептики в разных интернет-магазинах цены также взлатели либо товар отсутсвует. 

Больше новостей о: АМКУ АТБ Цены на продукты

В Киеве подтвердили еще три случая инфицирования коронавирусом. Общее число больных выросло до 31
Вводить чрезвычайное положение сейчас не нужно, - Аваков
Новости
"Дарница" готова производить препараты для борьбы с коронавирусом 08:31
Коронавирус. Фото: freepik
Количество зараженных коронавирусом перевалило за 400 тыс. Данные на 25 марта 08:15 Карта
За первую неделю карантина украинцы начали массово покупать авто. На некоторые модели спрос вырос на 112% 08:08
Председатель Госавиаслужбы Бильчук задекларировал 167 тыс. гривен зарплаты в марте 08:00
Свинина подорожала на 20%, - KSG Agro 07:20
больше новостей
Чтоб доплатить пенсионерам по 1000 гривен необходимо принять закон
Пенсионный фонд рассказал, что необходимо сделать для выплаты пенсионерам по 1000 гривен 08:34
Стало известно, на сколько повысят пенсии при майской индексации 10:47
Цены на продукты подскочили. На сколько подорожали товары первой необходимости в "АТБ" 05:45
Рубль подскочил в обменниках Киева 10:35
Бывшая "Мисс Италия" и звезда кино умерла от коронавируса, – СМИ 11:56
больше новостей
Чтоб доплатить пенсионерам по 1000 гривен необходимо принять закон
Пенсионный фонд рассказал, что необходимо сделать для выплаты пенсионерам по 1000 гривен 08:34
Украинцам на время карантина должны ежемесячно доплачивать 3 тыс. гривен пособия, - Аваков 11:09
Боевики обстреляли автомобиль ВСУ с продуктами питания. Двое военных ранены 18:55
Во время карантина Нацполиция хочет купить подарки и награды на 6 млн 19:47
Карта коронавируса. Фото: public.tableau.com
Киев стал эпицентром распространения коронавируса 14:51
больше новостей
Медикам ввели почасовую оплату за лечение больных Covid-19
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok