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03 февраля 2020, понедельник, 18:08 71
Экономика 2020-02-03T18:10:27+02:00
Українські Новини
Фермеры из Тернопольщины поставляют яблоки на Мальдивы

Фермеры из Тернопольщины поставляют яблоки на Мальдивы

Елена Литвин
Экспорт продовольствия, Яблоки, украинские яблоки, Мальдивы
Яблоки
Яблоки

Фермерское хозяйство "Гадз" (Тернопольская область) начало экспорт яблок на Мальдивы.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Фермерское хозяйство "Гадз" открыло для себя новый рынок сбыта. Это рынок Мальдивской Республики", - сказано в нем.

Согласно сообщению, компания начала поставки яблок экстра класса.

Отмечается, что на следующую неделю запланирована сортировка второго контейнера в эту страну.

Фермерское хозяйство "Гадз" было создано 20 октября 2011 года и специализируется на выращивании фруктов.

В период с 2012 по 2016 годы была осуществлена посадка более 600 га сада саженцами, которые были выращены в Европе.

Согласно Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, основателем "Гадза" является Петр Гадз.

Как сообщали Українськi Новини, за 9 месяцев поставки украинских улиток в ЕС увеличились в 2,7 раза.

Тем временем в США вывели новый сорт яблок, которые хранятся целый год.

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