Фермеры из Тернопольщины поставляют яблоки на Мальдивы

Фермерское хозяйство "Гадз" (Тернопольская область) начало экспорт яблок на Мальдивы.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Фермерское хозяйство "Гадз" открыло для себя новый рынок сбыта. Это рынок Мальдивской Республики", - сказано в нем.

Согласно сообщению, компания начала поставки яблок экстра класса.

Отмечается, что на следующую неделю запланирована сортировка второго контейнера в эту страну.

Фермерское хозяйство "Гадз" было создано 20 октября 2011 года и специализируется на выращивании фруктов.

В период с 2012 по 2016 годы была осуществлена посадка более 600 га сада саженцами, которые были выращены в Европе.

Согласно Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, основателем "Гадза" является Петр Гадз.

Как сообщали Українськi Новини, за 9 месяцев поставки украинских улиток в ЕС увеличились в 2,7 раза.

Тем временем в США вывели новый сорт яблок, которые хранятся целый год.