Фермеры из Тернопольщины поставляют яблоки на Мальдивы

Фермерское хозяйство "Гадз" (Тернопольская область) начало экспорт яблок на Мальдивы. Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини. "Фермерское хозяйство "Гадз" открыло для себя новый рынок сбыта. Это рынок Мальдивской Республики", - сказано в нем. Согласно сообщению, компания начала поставки яблок экстра класса. Отмечается, что на следующую неделю запланирована сортировка второго контейнера в эту страну. Фермерское хозяйство "Гадз" было создано 20 октября 2011 года и специализируется на выращивании фруктов. В период с 2012 по 2016 годы была осуществлена посадка более 600 га сада саженцами, которые были выращены в Европе. Согласно Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, основателем "Гадза" является Петр Гадз. Как сообщали Українськi Новини, за 9 месяцев поставки украинских улиток в ЕС увеличились в 2,7 раза. Тем временем в США вывели новый сорт яблок, которые хранятся целый год.