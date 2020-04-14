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14 апреля 2020, вторник, 05:31 1532
Общество 2020-04-14T08:00:04+03:00
Українські Новини
На этой неделе пенсионеры могут получить "коронавирусные" выплаты

На этой неделе пенсионеры могут получить "коронавирусные" выплаты

Анна Рудык
Пенсии, Пенсионеры, Социальные выплаты, Коронавирус
Деньги
Деньги

С сегодняшнего дня, 14 апреля, в Украине могут начать выплачивать дополнительную тысячу гривен из-за карантина в связи с коронавирусом некоторым пенсионерам. Об этом ранее сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

Так, сообщалось, что дополнительные выплаты по 1 тыс. гривен получат те пенсионеры, пенсия которых не превышает 5 тыс. гривен.

Также, согласно решению Кабинета Министров Украины, доплаты должны получить:

  • пенсионеры, размер пенсии которых с учетом предусмотренных законодательством надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевого пособия, индексации пенсии, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца в результате Чернобыльской катастрофы и других доплат к пенсиям, установленным законодательством, не превышает 5000 грн по состоянию на 1 апреля 2020 года;
  • получатели государственной социальной помощи лицам, которые не имеют права на пенсию, и лица с инвалидностью;
  • получатели государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью (кроме лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью, которые одновременно с этой помощью получают пенсию в связи с потерей кормильца или государственную социальную помощь ребенку умершего кормильца, предусмотренную Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам, которые не имеют права на пенсию, и лицам с инвалидностью");
  • получатели временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не приобрело права на пенсионную выплату.

Однако выплаты с 14 апреля могут начать выплачивать лишь при условии, что Верховная Рада примет изменения в госбюджет.

Ранее Українські Новини писали о том, как будут выплачиваться пенсии во время карантина.

Также министр социальной политики Марина Лазебная обещает своевременную выплату пенсий и автоматическое переоформление социальной помощи.

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