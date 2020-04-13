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13 апреля 2020, понедельник, 12:35 352 Инфографика
Общество 2020-04-13T12:41:40+03:00
Українські Новини
Кличко рассказал, какие места в Киеве дезинфицируют ежедневно

Кличко рассказал, какие места в Киеве дезинфицируют ежедневно

Анна Рудык
дезинфекция, коронавирус в Киеве, Дезинфекция транспорта, дезинфекция улиц
Дезинфекция улиц. Фото: Черновицкий горсовет
Дезинфекция улиц. Фото: Черновицкий горсовет

Работники коммунальных служб в Киеве ежедневно дезинфицируют дороги, транспорт, остановки и подъезды домов. Об этом сегодня, 13 апреля, во время брифинга заявил мэр столицы Виталий Кличко. 

Так, Кличко сообщил, что к обработке улиц и подъездов привлечено около 4 тыс. сотрудников коммунальных служб. Работы по обработке проводятся круглосуточно во всех районах Киева.

Также Кличко отметил, что ежедневно моют и обрабатывают антисептиками все остановки общественного транспорта.

"Мы предоставили специальные комплекты для дезинфекции и управляющим компаниям города, чтобы они также обрабатывали подъезды в многоквартирных домах", - отметил Кличко.

Чтобы защитить себя:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как сообщали Українські Новини, в Минздраве рассказали, как проводить заключительную дезинфекцию при коронавирусе.

Тем временем в Киеве почти пять сотен больных коронавирусом. Карта распространения по районам столицы.

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