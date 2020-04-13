Кличко рассказал, какие места в Киеве дезинфицируют ежедневно

Работники коммунальных служб в Киеве ежедневно дезинфицируют дороги, транспорт, остановки и подъезды домов. Об этом сегодня, 13 апреля, во время брифинга заявил мэр столицы Виталий Кличко. Так, Кличко сообщил, что к обработке улиц и подъездов привлечено около 4 тыс. сотрудников коммунальных служб. Работы по обработке проводятся круглосуточно во всех районах Киева. Также Кличко отметил, что ежедневно моют и обрабатывают антисептиками все остановки общественного транспорта. "Мы предоставили специальные комплекты для дезинфекции и управляющим компаниям города, чтобы они также обрабатывали подъезды в многоквартирных домах", - отметил Кличко. Чтобы защитить себя: Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра. Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта. Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца. В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Как сообщали Українські Новини, в Минздраве рассказали, как проводить заключительную дезинфекцию при коронавирусе. Тем временем в Киеве почти пять сотен больных коронавирусом. Карта распространения по районам столицы.