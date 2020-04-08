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08 апреля 2020, среда, 15:57 1595
Общество 2020-04-08T15:57:50+03:00
Українські Новини
В Минздраве рассказали, как проводить заключительную дезинфекцию при коронавирусе

В Минздраве рассказали, как проводить заключительную дезинфекцию при коронавирусе

Елена Новикова
Минздрав, Коронавирус, дезинфекция, коронавирус в Украине
Дезинфекция. Фото: freepik
Дезинфекция. Фото: freepik

Министерство здравоохранения рекомендует проводить заключительную дезинфекцию при коронавирусной инфекции хлоро- и спиртосодержащими средствами, в то время, как в Киеве дезинфицируют жилые дома.

Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача №4 от 27 марта, передают Українськi Новини.

Согласно документу, дезинфекции подлежат поверхности в помещениях, санитарно-техническое оборудование, посуда, инвентарь для уборки, игрушки, предметы ухода за больным, средства личной гигиены и другие предметы, которые контактировали с больным.

При этом не проводится дезинфекция почвы, растений, дорожек, тротуаров, автодорог.

Для проведения дезинфекции рекомендуются хлоросодержащие средства (например, с гипохлоритом натрия) с концентрацией активного вещества в рабочем растворе не менее 0,1-0,5%, спирты (изопропиловый - более 60% в растворе, этиловый - более 70%).

Также возможно использование кислородосодержащих средств (например, перекись водорода, не менее 3%), средств, содержащих третичные амины (не менее 0,05%) или четвертичные аммониевые соединения (не менее 0,15%).

Не рекомендуется использовать для дезинфекции средства на основе альдегидов и фенолов.

Как сообщали Українськi Новини, к ритуальному обряду захоронения умерших от коронавирусной инфекции могут допускаться не более 10 человек.

Ранее Минздрав утвердил единый протокол лечения от коронавируса.

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