Кличко рассказал, чем и как часто обрабатывают улицы и жилые дома

В то время, как в Киеве Covid-19 заболели 267 человек, работники коммунальных служб ежедневно обрабатывают улицы столицы согласно графику во всех районах.

Об этом на брифинге сказал мэр Киева Виталий Кличко.

В целях профилактики распространения Covid-19, коммунальные службы обрабатывают специальными средствами улицы несколько раз на протяжении дня. Для этого используют моющими средствами.

"В их составе есть компоненты, которые связывают пыль, грязь и бактерии и не дают им подняться в воздух", - сообщил он.

Также дважды в день обрабатывают остановки общественного транспорта. Для этого используют антисептики. Дезинфекторами также обрабатывают подземные пешеходные переходы.

В жилых домах обратывают подъезды, дверные и оконные ручки, лифтовые кабины и перила.

Как сообщали Українські Новини, в Киево-Печерской лавре зафиксировали четыре случая коронавируса.

Тем временем за две недели темпы заражения коронавирусом выросли на треть.

Также согласно новым исследованиям, коронавирус может оставаться на масках до недели, поэтому их нужно утилизировать.