Кличко розповів, які місця в Києві дезінфікують щоденно

Працівники комунальних служб в Києві щодня дезінфікують дороги, транспорт, зупинки і під'їзди будинків. Про це сьогодні, 13 квітня, під час брифінгу заявив мер столиці Віталій Кличко.

Так, Кличко повідомив, що до обробки вулиць і під'їздів залучено близько 4 тис. працівників комунальних служб. Роботи з обробки проводяться цілодобово у всіх районах Києва.

Також Кличко зазначив, що щодня миють і обробляють антисептиками всі зупинки громадського транспорту.

"Ми надали спеціальні комплекти для дезінфекції та керуючим компаніям міста, щоб вони також обробляли під'їзди у багатоквартирних будинках", - зазначив Кличко.

Щоб захистити себе:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

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