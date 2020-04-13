Препарат "Плаквеніл", яким лікують симптоми коронавіруса, можуть внести в програму доступних ліків

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розраховує на внесення препарату "Плаквеніл" в програму "Доступні ліки" на засіданні Кабінету Міністрів 15 квітня.

Про це він повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"На найближчому засіданні уряду, яке буде в середу, буде врегульовано питання про групу пацієнтів, які хворіють на ревматоїдні захворювання, в першу чергу - системним червоним вовчаком, які лікувалися таким препаратом, як "Плаквеніл"... Ми знайшли рішення. Він буде введений в перелік ліків, які йдуть за програмою "Доступні ліки", - сказав він.

Степанов зазначив, що це допоможе контролювати обіг "Плаквенілу" і уникнути його дефіциту для нужденних хворих.

Також, за словами міністра, існує попередня домовленість з фармацевтичною компанією "Санофі" про постачання препарату.

Як повідомляли Українські Новини, протималярійний препарат "Плаквеніл" завезли в київські заклади, які лікують хворих на коронавірус.

До цього міністр охорони здоров'я Максим Степанов прогнозував поставку в регіони 2,3 тис. упаковок препарату "Плаквеніл", діючу речовину якого внесено у протокол лікування коронавірусною інфекцією.