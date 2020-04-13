У Києві майже п'ять сотень хворих на коронавірус. Карта поширення по районах столиці

В той час як станом на 9:00 13 квітня в Україні 3102 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 93 летальних, 97 пацієнтів одужали, а за добу зафіксовано 325 нових випадків, у Києві 495 випадків зараження коронавірусом, включаючи 9 летальних випадків та 12 видужали пацієнтів.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

Таким чином, за минулу добу кількість заражених у столиці збільшилася на 79 осіб, кількість летальних випадків - на 2. Серед захворілих 6 медиків.

Карта поширення по районах столиці

Лабораторно підтверджені випадки додалися в наступних районах:

📍 Печерський +63

📍 Шевченківський +5

📍 Солом'янський +7

📍 Дніпровський 2

📍 Святошинський 1

📍 Деснянський 1

📍 Дніпровський +0

📍 Голосіївський +0

📍 Оболонський +0

📍 Дарницький +0

Серед хворих 22 жінки від 26 до 66 років, 57 чоловіків від 18 до 74 років. Серед них є 2 медика.

Статистика коронавіруса у Києві на 13 апрпеля.

Госпіталізовано 7 осіб, решта на самоізоляції. Діагноз коронавіруса підтверджується у 15% протестованих киян.

У той же час, Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює летальність від COVID-19 на рівні 3,4%. Але варто пам'ятати, що для 96,6% хворих на цей недуг не буде таких наслідків. Стрімке зростання хворих не означає, що саме Ви захворієте.

Щоб захистити себе:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Пам'ятаєте! Звичайне миття рук попереджає зараження не тільки нової коронавирусной інфекцією, але і рядом інших небезпечних захворювань. Мити руки потрібно 20 - 40 секунд теплою водою з милом чи обробити антисептиком, вміст спирту в якому не менше 60%.

Як повідомляли Українські Новини, кількість хворих на коронавірус в Києві на ранок 12 квітня порівняно з попередньою добою збільшилася на 20 людину до 416, серед нових хворих 1 медик.

в Україні 18% померлих від коронавірусу не мали супутніх захворювань.