Министр экономики Петрашко рассказал, стоит ли ожидать резких скачков цен на продукты

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что непредсказуемых скачков цен на продукты питания не ожидается.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передают Українськi Новини.

"Причины роста цен носят, в первую очередь, сезонный характер. Ведь традиционно перед Пасхой наблюдается повышение цен на отдельные категории продуктов. Но непредсказуемых скачков не было и не будет", - сказал Петрашко.

Он отметил, что также причиной роста цен является девальвация валюты и спекуляции на рынке товаров.

При этом, по словам Петрашко, последние 10 дней не наблюдался рост цен на продукты.

Кроме того, Петрашко заявил, что не ожидает дефицита хлеба, поскольку до того, как начнет поступать переработчикам новый урожай, в запасах будет находиться 3 млн тонн пшеницы.

Как сообщали Українськi Новини, цены на яйца в супермаркетах Киева выросли, но не запредельно.

Также после введения карантина свинина подорожала на 6%.