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09 апреля 2020, четверг, 18:26 299
Экономика 2020-04-09T18:31:53+03:00
Українські Новини
Ряд торговых сетей снизил торговые наценки на продукты, - АМКУ

Ряд торговых сетей снизил торговые наценки на продукты, - АМКУ

Надежда Комендантова
Продукты, АМКУ, Торговые сети, Цены на продукты, Супермаркеты
Супермаркет. Фото: pixabay
Супермаркет. Фото: pixabay

В то время, как АМКУ отмечает, что цены на продукты в Киеве прекратили расти после коронавирусной паники, глава Киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета (АМКУ) Алексей Хмельницкий заявил, что ряд торговых сетей снизил торговые наценки на продукты первой необходимости в Киеве и Киевской области.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Торговые сети снижают наценку на продукты первой необходимости во исполнение рекомендаций, предоставленных в рамках дела Киевского областного территориального отделения АМКУ. Это сделали такие сети: Novus, METRO Cash&Carry Ukraine, "Ашан", "Сильпо", "АТБ-Маркет", "Эко Маркет", "Велика Кишеня", "Велмарт", Billa. Мы уже получили от них соответствующие письма", - написал Хмельницкий.

Также он заявил, что такие сети, как Novus, "Эко Маркет", "Велика Кишеня", "Велмарт", Billa и Varus, на период карантина снизили до нуля торговую наценку на отдельную группу товаров.

Хмельницкий подчеркнул, что речь идет об отдельных позициях, таких как мука, свекла, капуста, картофель, морковь, различные крупы (в том числе гречка), лук, сахар, масло, макаронные изделия, молоко и яйца.

Торговые сети также сообщили о существенном снижении наценки на лимоны.

Хмельницкий добавил, что сейчас АМКУ продолжает расследование возможных антиконкурентных согласованных действий в связи с одновременным повышением цен на продукты первой необходимости в Киеве и Киевской области, и сейчас проходит опрос более 40 поставщиков и производителей.

Как сообщали Українські Новини, Рада ввела штрафы за наценку в 1,2 раза на социально значимые продукты.

Ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет зафиксировал значительное повышение цен на некоторые продукты питания с начала марта.

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